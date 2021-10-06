Экс-футболист сборной Украины рассказал, как участвовал в договорных матчах

Максим Калиниченко признался, что принимал участие в договорных матчах. Это было в начале карьеры бывшего футболиста сборной Украины, который также играл за "Днепр", "Таврию" и московский "Спартак".

"Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе, о них тогда еще слава богу не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный", - написал спортсмен.

По его словам, нужна была только победа, но команда забить не могла. И в какой-то момент игрок соперника с дальнего расстояния (коло 40 метров) забил гол. Это была середина второго тайма и у всех началась паника.

Выяснилось, что вратарю соперников ничего не сказали и он отбивал все мячи. Калиниченко удалось забить один гол, но нужен был еще один для победы. Время игры подходило к концу, и у команды ничего не получалось.

"Выручил аут поблизости от ворот. Защитник, который меня опекал, мне прямым текстом говорит - беги! И открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой опекун в тупую валит меня сзади. Пенальти! И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который "не знает", - вспоминает Калиниченко.

В итоге команда тот пенальти забила, но у Максима не было никакого настроения после победного гола.

"Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда. Ну и премиальных, естественно, никто за эту "игру" не предлагал", - отметил он.

Кто такой Максим Калиниченко

Родился в Харькове в 1979 году. С раннего детства начал увлекаться футболом, поскольку его отец был вратарем любительской команды города.

Калиниченко выступал на позиции атакующего полузащитника. За сборную Украины он сыграл 47 матчей и забил 7 голов. Это было с 2002 по 2011 год. В 2006 году в составе нашей сборной принимал участие в чемпионате мира.

В 2015 году он получил тренерский диплом. Входил в тренерский штаб харьковского "Металлиста", житомирского "Полесья", российского футбольного клуба "Родина". Сейчас работает в футбольном клубе "Рига".