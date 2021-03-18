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Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 16:08
Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі Instagram Кулеби "атакували" шанувальники 8-річної Мілани Маханець (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

Після того як мати 8-річної блогерши Мілани Маханець допитали правоохоронці, сторінку дитячого омбудсмена Миколи Кулеби в Instagram "атакували" шанувальники моделі.

При цьому жінка сама закликала флудити у соцмережі Кулеби, оскільки саме вона веде сторінку дочки. Вона також опублікувала Instagram-stories своє звернення до омбудсмена.

"Добрий день. Можна ми з вами зустрінемося і подивимося в очі один одному?", - написала жінка.

У сторіс вона зазначила, що сподівається, що Микола дійсно бореться за справедливість.

Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережіМати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Скріншот з Instagram

Фоловери Мілани відгукнулися на прохання влаштувати флуд. Під публікаціями дитячого обмудсмена відразу з'явилося багато повідомлень, у більшості з них - емодзі, на яких зображені квіти.

Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Скріншот з Instagram

Варто зазначити серед флуду є і повідомлення користувачки мережі, яка подякувала Кулебі, за те, що він відреагував на цю ситуацію і звернувся в Генпрокуратуру, МВС і кіберполіцію.

Мати скандальної 8-річної блогерши натравила шанувальників дочки на Кулебу в соцмережі

Скріншот з Instagram

"Микола, Ви великий молодець, що не пройшли повз цієї ситуації, сподіваюся ви якось вплинете на всю цю ситуацію, яка відбувається",- написала дівчина.

Нагадаємо, мама Мілани висловилася про роман дочки з 13-річним блогером.

Раніше батько дівчинки також прокоментував скандальну ситуацію.

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Новини України Життя Николай Кулеба блогер
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