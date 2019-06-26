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Мастерский выстрел: в сеть попало видео уничтожения российского снайпера под Донецком

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 15:39
Мастерский выстрел: в сеть попало видео уничтожения российского снайпера под Донецком
Коллаж РБК-Украина

Оккупант получил мощный удар

Постоянные обстрелы российских оккупантов вблизи Донецка порядком надоели украинским военным и они решили дать врагу отпор. Соответствующее видео опубликовал Цензор.НЕТ.

Отмечается, что один из российских снайперов, внаглую нарушал условия прекращения огня, которые подразумевали под собой временное приостановление или прекращение военных действий в определенном районе.

Так, военные решили проучить оккупанта: враг получил по заслугам и был уничтожен в результате удара одним из украинских солдатов.

Украинские военные загнали оккупантов в угол

Военный одного из подразделений произвел мастерский выстрел с дистанции примерно в 1000 метров, после чего оккупанты стали вести себя поосторожнее и обстрелы на данном участке временно стихли.

Напомним, что на Донбассе украинские военные нанесли оккупантам мощный удар, в результате чего были ликвидированы три огневые точки возле Докучаевска Донецкой области, а боевики понесли серьезные потери - 10 человек убитыми и еще 13 были ранены.

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ ликвидировали снайпера оккупантов, который длительное время тревожил бойцов и принес немало бед. В сети показали видео.

Также мы писали о том, что на днях в интернете было опубликовано видео, как военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.

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