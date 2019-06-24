Украинские военные разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)

ВСУ разгромили боевиков на Донбассе (фото: коллаж РБК-Украина)

ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам на Донбассе

ВСУ разгромили боевиков на Донбассе с помощью военного беспилотника. Видео удара по вражеским позициям выложил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

По его словам, ВСУ нанесли удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.

ВСУ разгромили боевиков на Донбассе (видео:facebook.com/ukrop.bc)

Пользователи сети также отреагировали на это видео.

В яблочко;

Бинго;

Вот молодцы;

Скриншот с Facebook

Страйк не считается... Не было выхода сепара ... Не зачет!! Требую повтора с полетом прямо на камеру;

Какая милота;

Это же надо. Пришельцы сделали бинго в яблочко! Что добавить? Страйк!

Скриншот с Facebook

Напомним, что воины ВСУ на окраинах Донецка дали мощный отпор врагу. Стоит отметить, что в окрестностях оккупированного Донецка находится множество вражеских бандформирований.

Военный Дмитрий рассказал, что кадровые российские военные стреляют "более профессионально", чем остальные боевики, для которых просто куда-то бы стрельнуть.

Ранее сообщалось, что на окраине Донецка ликвидировали вражеского снайпера, который "принес немало бед" в последнее время.

Мы также писали о том, что ВСУ уничтожили пятерых разведчиков оккупантов. После потерь боевики хотели скрыть этот факт. Боевиков переодели в гражданскую одежду, забрали у них документы и привезли в местный морг.