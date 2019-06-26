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Майстерний постріл: у мережу потрапило відео знищення російського снайпера під Донецьком

STYLERЖиття    26.06.2019 - 15:39
Майстерний постріл: у мережу потрапило відео знищення російського снайпера під Донецьком
Колаж РБК-Україна

Окупант отримав потужний удар

Постійні обстріли російських окупантів поблизу Донецька порядком набридли українським військовим і вони вирішили дати ворогам відсіч. Відповідне відео опублікував Цензор.НЕТ.

Наголошується, що один з російських снайперів, нахабно порушував умови припинення вогню, які мали на меті під собою тимчасове призупинення або припинення військових дій у визначеному районі.

Так, військові вирішили провчити окупанта: ворог отримав по заслугах і був знищений в результаті удару одним з українських солдатів.

Українські військові загнали окупантів у кут

Військовий одного з підрозділів справив майстерний постріл з відстані приблизно в 1000 метрів, після чого окупанти стали вести себе обережніше і обстріл на цій ділянці тимчасово стихнув.

Нагадаємо, що на Донбасі українські військові завдали окупантам потужний удар, в результаті чого були ліквідовані три вогневі точки біля Докучаєвська Донецької області, а бойовики понесли серйозні втрати - 10 чоловік вбиті та ще 13 - поранені.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ВСУ ліквідували снайпера окупантів, який тривалий час турбував бійців і приніс чимало лиха. У мережі показали відео.

Також ми писали про те, що днями в інтернеті було опубліковано видео як військові ВСУ завдали нищівного удару опорному пункту дев'ятого полку російсько-німецьких окупаційних військ.

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