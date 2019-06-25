Так держать! ОСы мощно ударили по оккупантам, у врага огромные потери (видео)

Украинские военный около Докучаевска разбили несколько огневых точек боевиков
На Донбассе украинские военные нанесли оккупантам мощный удар, в результате чего были ликвидированы три огевые точки возле Докучаевска Донецкой области, а боевики понесли серьезные потери - 10 человек убитыми и еще 13 были ранены. Об этом сообщается на Facebook-странице благотворительной организации "Повернись живим".
Также в сети опубликовано соответствующее видео. Ролик выложил военный с ником Dmitriy Müller.
"В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили "300-ый батальон", - рассказал он.
Воины ВСУ под Докучаевском нанесли боевикам мощный удар (фото: скриншот)
Данные относительно вражеских потерь уточнила разведка.
Пользователи сети узнали место на видео - это "Амонсклады" боевиков не далеко от Новотроицкого.
Видео с Facebook-страницы Dmitriy Müller
Также в сети звучат восторженные отзывы на такие мастерские выстрелы и слова благодарности военным на передовой за защиту Украины от оккупантов.
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Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе военные ВСУ ликвидировали снайпера оккупантов, который длительное время тревожил бойцов и принес немало бед. В сети показали видео.
Также мы писали о том, что на днях в интернете было опубликовано видео, как военные ВСУ нанесли сокрушительный удар по опорному пункту девятого полка российско-оккупационных войск.
Напомним, ранее в штабе ООС показали яркие фото и видео, как украинские военный совершенствуют способы и методы эффективно противостоять оккупантам.