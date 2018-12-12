В сети ПриватБанка произошел сбой

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Клиентам банка рекомендуют не проводить платежи до 18:00

В работе крупнейшего украинского банка, "ПриватБанка", произошел сбой. В частности, при попытке провести операцию в интернете происходит автовозврат средств, передает корреспондент РБК-Украина.

Также корреспонденту не удалось снять деньги в банкомате "ПриватБанка" и воспользоваться карточкой при оплате магазине с терминалом другого банка.

"К сожалению, на данный момент существует техническая трудность при осуществлении оплаты картам в торговых точках/интернете, в связи с возникновением ошибок и автовозвратом средств", - говорится в сообщении банка в системе Приват24.

В ПриватБанке обещают решить проблему и рекомендуют до 18:00 и не проводить операции.

Как сообщало РБК-Украина, 12 декабря в Киеве на станциях метрополитена "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная" начали работу банкоматы "ПриватБанка". Сегодня на этих станциях работают банкоматы и девять терминалов самообслуживания.