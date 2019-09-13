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В Приватбанке произошел масштабный сбой

Новости » Общество    13.09.2019 - 21:04
В Приватбанке произошел масштабный сбой
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Не работает "Приват24"

В работе "Приватбанка" произошёл сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.

Сообщается, что пользователи жалуются на сбои в работе приложения приват24 и терминалов банка.

Отметим, что в "Привате" сообщают, что все уже наладилось.

Но как передаёт корееспондент, ещё не все работает и пользователи продолжают жаловаться.

В Приватбанке произошел масштабный сбой

Фото: сообщение "ПриватБанка"

Напомним, бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хочет получить часть акций национализированного в 2016 году банка. Коломойский заявил, что хочет наказать тех кто задумал и осуществлял национализацию "ПриватБанка".

Ранее, Коломойский хотел бы заключить мировое соглашение в отношении национализированного в 2016 году банка. Коломойский заявил, что экс-владельцы "ПриватБанка" не хотят катаклизмов, хотят правовой оценки и после этого - мирового соглашения.

Как сообщало РБК-Украина ранее, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Перед вторым туром президентских выборов в Украине, 18 апреля 2019 года, Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского.

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