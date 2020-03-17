Без масок пускать не будут: как будет работать транспорт в Киеве

Карантин в Украине ужесточится с 18 марта: в Киеве, Харькове и Днепре перестанет работать метрополитен, а по всей стране в одной маршрутке сможет находиться только 10 человек. Как изменятся правила пользования общественным транспортом для жителей столицы – читайте в нашей статье.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что с 18 марта пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт в связи с введением карантина из-за коронавируса.

В Киевпастрансе сообщили, что стоимость проезда не подорожает на время карантина, несмотря на то, что количество пассажиров на рейсе уменьшится в разы. Также сообщается, что количество транспортных средств на маршрутах не увеличится. При этом проездные на время карантина будут работать до 1 апреля.

О том, как будут работать пригородные маршрутки пока не известно. К примеру, в Барышевской районной администрации сказали, что по завтрашнему дню ждут распоряжения обладминистрации. Но уже сегодня "на всякий случай" сократили количество пригородных маршруток.

Ранее сообщалось, что киевский метрополитен приостанавливает работу с 23:00 17 марта до 6:00 3 апреля.

Напомним, в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Ранее стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве.