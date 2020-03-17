Без масок пускати не будуть: як працюватиме транспорт у Києві

Карантин в Україні посилиться з 18 березня: у Києві, Харкові та Дніпрі перестане працювати метрополітен, а на інших територіях в одній маршрутці зможе перебувати лише 10 осіб. Як зміняться правила користування громадським транспортом для жителів столиці – читайте в нашій статті.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що з 18 березня пасажирів без масок не будуть пускати в громадський транспорт у зв'язку з введенням карантину через коронавіруса.

У Київпастрансі повідомили, що вартість проїзду не подорожчає на час карантину, попри те, що кількість пасажирів на рейсі зменшиться в рази. Також повідомляється, що кількість транспортних засобів на маршрутах не збільшиться. При цьому проїзні на час карантину будуть працювати до 1 квітня.

Про те, як будуть працювати приміські маршрутки поки не відомо. Приміром, у Баришівській районній адміністрації сказали, що з завтрашнього дня чекають розпорядження обладміністрації. Але вже сьогодні "на всяк випадок" скоротили кількість приміських маршруток.

Раніше повідомлялося, що київський метрополітен призупиняє роботу з 23:00 17 березня до 6:00 3 квітня.

Нагадаємо, в Києві з 17 березня посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари. Також обмежено переміщення по місту і між іншими населеними пунктами. Працювати будуть банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Раніше стали відомі деталі про хворих коронавірусом в Києві.