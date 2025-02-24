Масниця-2025: яке її значення, чи є релігійним святом, головні традиції та обряди

Скільки триває Масниця-2025

Дата святкування Масниці щороку змінюється, оскільки залежить від дати Великодня. Вона завжди починається за 56 днів до Пасхи і триває тиждень. Цього року Великдень припадає на 20 квітня, отже, Масниця-2025 триватиме з 24 лютого по 2 березня.

Масниця: зміст свята

Масниця - це насамперед народне, дохристиянське свято, що сягає корінням у язичницькі вірування наших предків. У давнину, кінець зими та початок весни мали особливе значення для землеробів. Саме в цей час, коли сонце починає підніматися вище, а дні стають довшими, у наших предків зароджувалась надія на майбутній врожай та відродження природи. Тому Масниця символізувала перехід від темряви та холоду зими до світла та тепла весни, від смерті до життя.

З приходом християнства, Масниця не зникла, а органічно вплелася у церковний календар, ставши останнім тижнем перед Великим постом. В церковній традиції цей період називається Сиропустним тижнем, коли віруючим дозволяється споживати молочні продукти перед суворим постом.

Таким чином, Масниця набула двоїстого характеру: з одного боку, це яскраве народне гуляння з язичницькими елементами, а з іншого - підготовка до духовного очищення перед Великоднем.

Чи є Масниця релігійним святом?

Хоча Масниця і передує Великому посту та пов’язана з церковним календарем, вона не є суто релігійним святом. Її коріння лежить у дохристиянських віруваннях, а основні обряди та традиції мають народний, світський характер. Церква прийняла Масницю, адаптувавши її під свої потреби, але не нав’язала їй нового релігійного змісту.

Головний акцент Масниці - це проводи зими, радість, гуляння та смачна їжа, а не релігійні обряди чи молитви. Звісно, для віруючих людей Сиропустний тиждень має духовне значення як підготовка до посту, але для більшості українців Масниця - це насамперед веселе народне свято.

Головні традиції та обряди Масниці

Масниця споконвіків була наповнена різноманітними традиціями та обрядами, що символізують прощання із зимою та зустріч весни.

Основними з них є наступні.

Млинці

Вони уособлюють сонце, що повертається, та весняне тепло. Випікання та споживання млинців протягом Масниці - це давній обряд, що символізує поклоніння сонцю та заклик весни. Рецептів млинців існує безліч - на молоці, воді, кефірі, з різноманітними начинками - від сиру та м’яса до варення та меду. Кожна господиня намагається здивувати своїх близьких та гостей найсмачнішими млинцями.

Вареники

Вони хоч і не є таким яскравим символом свята, як млинці, однак також відіграють важливу роль у святковому столі і мають свою символіку. Зокрема форма вареника асоціюється з місяцем. У протиставлення млинцю-сонцю, вареник символізує нічне світило, доповнюючи сонячну символіку млинців. Крім того, вареники, особливо з сиром - традиційною начинкою для Масниці, - символізують ситість, достаток та можливість насолодитися смачною та поживною їжею перед постом.

Колодій

У давнину особлива увага під час Масниці приділялася паруванню молоді та створенню нових сімей. Колодій - це обряд, пов’язаний з ушануванням пар та закликанням до шлюбу. Молодим парубкам, які ще не одружені, чіпляли колодку (дерев’яну палицю) як символ того, що вони ще не знайшли собі пару. Звільнитися від колодки можна було відкупившись - пригостивши дівчат та інших учасників обряду. Цей обряд був формою жартівливого заохочення молоді до створення сімей та продовження роду.

Спалювання опудала зими - Марени

Один з найяскравіших та найсимволічніших обрядів Масниці. Це опудало у різних регіонах України називають по-різному: Марена, Коструб, Соломаха тощо. Воно виготовлене з соломи та одягнене у старий одяг, символізує зиму, холод та все відмерле. У неділю, в останній день Масниці, це опудало урочисто спалюють на вогнищі, проводжаючи зиму та закликаючи весну, тепло та нове життя.

Прощена неділя

Останній день Масниці називається Прощена неділя. У цей день, вже за християнською традицією, віруючі просять пробачення один в одного за всі образи та гріхи, щоб вступити у Великий піст з чистим серцем. Традиційно в Прощену неділю заведено ходити в гості до рідних та близьких, просити вибачення та прощати образи. Цей день наповнений атмосферою примирення, духовного очищення та підготовки до покаяння.

Народні гуляння, ігри та забави

У містах та селах до 24 лютого 2022 року часто організовували ярмарки, концерти, театралізовані вистави, спортивні змагання, катання на санях та конях. Зараз це теж є, але в менших масштабах через повномасштабне вторгнення РФ.

Додамо, що Масниця у 2026 році розпочнеться 16 лютого і триватиме до 22 лютого.