Масленица-2025: какое ее значение, является ли религиозным праздником, главные традиции и обряды

Масленица - один из самых колоритных и любимых праздников в Украине, возвещающий о приближении весны и прощание с зимой.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, о значении этого дня, является ли Масленица религиозным праздником, какие главные обряды необходимо знать каждому украинцу.
Дата празднования Масленицы ежегодно меняется, поскольку зависит от даты Пасхи. Она всегда начинается за 56 дней до Пасхи и длится неделю.
В этом году Пасха приходится на 20 апреля, следовательно, Масленица-2025 продлится с 24 февраля по 2 марта.
Масленица - это прежде всего народный, дохристианский праздник, уходящий корнями в языческие верования наших предков. В древности, конец зимы и начало весны имели особое значение для земледельцев. Именно в это время, когда солнце начинает подниматься выше, а дни становятся длиннее, у наших предков зарождалась надежда на будущий урожай и возрождение природы. Поэтому Масленица символизировала переход от темноты и холода зимы к свету и теплу весны, от смерти к жизни.
С приходом христианства, Масленица не исчезла, а органично вплелась в церковный календарь, став последней неделей перед Великим постом. В церковной традиции этот период называется Сыропустной неделей, когда верующим разрешается потреблять молочные продукты перед строгим постом.
Таким образом, Масленица приобрела двойственный характер: с одной стороны, это яркое народное гуляние с языческими элементами, а с другой - подготовка к духовному очищению перед Пасхой.
Хотя Масленица и предшествует Великому посту и связана с церковным календарем, она не является сугубо религиозным праздником. Ее корни лежат в дохристианских верованиях, а основные обряды и традиции имеют народный, светский характер. Церковь приняла Масленицу, адаптировав ее под свои нужды, но не навязала ей нового религиозного содержания.
Главный акцент Масленицы - это проводы зимы, радость, гуляния и вкусная еда, а не религиозные обряды или молитвы. Конечно, для верующих людей Сыропустная неделя имеет духовное значение как подготовка к посту, но для большинства украинцев Масленица - это прежде всего веселый народный праздник.
Масленица испокон веков была наполнена разнообразными традициями и обрядами, символизирующими прощание с зимой и встречу весны.
Основными из них являются следующие.
Блины
Они олицетворяют возвращающееся солнце и весеннее тепло. Выпекание и потребление блинов в течение Масленицы - это древний обряд, символизирующий поклонение солнцу и призыв весны. Рецептов блинов существует множество - на молоке, воде, кефире, с разнообразными начинками - от сыра и мяса до варенья и меда. Каждая хозяйка старается удивить своих близких и гостей самыми вкусными блинами.
Вареники
Они хоть и не являются таким ярким символом праздника, как блины, однако также играют важную роль в праздничном столе и имеют свою символику. В частности форма вареника ассоциируется с луной. В противопоставление блину-солнцу, вареник символизирует ночное светило, дополняя солнечную символику блинов. Кроме того, вареники, особенно с творогом - традиционной начинкой для Масленицы, - символизируют сытость, достаток и возможность насладиться вкусной и питательной пищей перед постом.
Колодий
В древности особое внимание во время Масленицы уделялось спариванию молодежи и созданию новых семей. Колодий - это обряд, связанный с чествованием пар и призывом к браку. Молодым парням, которые еще не женаты, цепляли колодку (деревянную палку) как символ того, что они еще не нашли себе пару. Освободиться от колодки можно было откупившись - угостив девушек и других участников обряда. Этот обряд был формой шутливого поощрения молодежи к созданию семей и продолжению рода.
Сжигание чучела зимы - Марены
Один из самых ярких и символических обрядов Масленицы. Это чучело в разных регионах Украины называют по-разному: Марена, Коструб, Соломаха и тому подобное. Оно изготовлено из соломы и одето в старую одежду, символизирует зиму, холод и все отмершее. В воскресенье, в последний день Масленицы, это чучело торжественно сжигают на костре, провожая зиму и призывая весну, тепло и новую жизнь.
Прощеное воскресенье
Последний день Масленицы называется Прощеное воскресенье. В этот день, уже по христианской традиции, верующие просят прощения друг у друга за все обиды и грехи, чтобы вступить в Великий пост с чистым сердцем. Традиционно в Прощеное воскресенье принято ходить в гости к родным и близким, просить прощения и прощать обиды. Этот день наполнен атмосферой примирения, духовного очищения и подготовки к покаянию.
Народные гуляния, игры и забавы
В городах и селах до 24 февраля 2022 года часто организовывали ярмарки, концерты, театрализованные представления, спортивные соревнования, катание на санях и лошадях. Сейчас это тоже есть, но в меньших масштабах из-за полномасштабного вторжения РФ.
Добавим, что Масленица в 2026 году начнется 16 февраля и продлится до 22 февраля.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Православный церковный календарь, официальный портал ПЦУ, Википедия, книга "Славянская Масленица. Традиции, обряды, рецепты на каждый день".