Масленица на ВДНГ: когда и как киевляне смогут развлечься

Масленицу 2020 в Киеве и других городах Украины будут праздновать 29 февраля и 1 марта. Украинцев ждут массовые гуляния, народные забавы и, конечно же, вкусные блины. А жители столицы смогут кроме всего прочего потанцевать под хиты в исполнении популярных звезд: Гайтаны, Павла Зиброва, группы ТіК и многих других.

Не знаете, куда пойти на выходных за яркими праздничными впечатлениями? Мы вам подскажем. Специально для тех, кто хочет весело провести субботу и воскресенье, мы советуем посетить "Запальну Масляну на ВДНГ". Отметим, что большинство забав, которые ожидают гостей этого действа, совершенно бесплатны. Держите подробный гид по фестивалю.

Чем развлечься?

К Масленице ВДНГ украсят снопами сена, соломенными фигурами животных и разноцветными лентами. В самом центре главной площади установят пятиметровое чучело — символ уходящей Зимы. Здесь же можно будет сделать селфи с веселыми ходулистами в якрих костюмах и на фоне тематических фотозон.

Для самых маленьких гостей праздника оборудуют лабиринт из соломы, а для гостей постарше — зону украинских забав. Во второй абсолютно бесплатно можно будет посостязаться в перетягивании каната, принять участие в боях мешками и постараться одолеть "ледяной столб", забравшись по которому можно получить один из ценных подарков, закрепленных вверху.

Масленица на ВДНГ в Киеве (фото: zyma.vdng.ua)

Кого послушать?

Слушать популярных украинских артистов на масленичных выходных на ВДНГ уже стало приятной традицией, и этот год тоже не станет исключением. Гостями музыкального праздника в 2020 году будут:

29 февраля — Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов и Оля Цибульская.

1 марта — Гайтана, Павел Зибров, группы AVIATOR и ТІК.

В другое время на сцене ВДНГ: выступления фольклорных коллективов, этно-рок группы DrymbaDaDzyga, интересные викторины и розыгрыши подарков. Красочным завершением праздника вечером 1 марта станет огненное шоу и торжественное сожжение чучела Зимы.

Масленица на ВДНГ в Киеве (фото: zyma.vdng.ua)

Что поесть?

Ну какая Масленица без блинов? Их на фудкорте ВДНГ будут готовить все выходные. Начинки — самые разнообразные: мясные, рыбные, сырные, творожные и фруктовые. Для гурманов будут блины с баварскими сосисками, красной икрой и зеленью. Для детей — с добавлением меда, орехов и сладких топингов. А кроме этого: панкейки, оладьи, вафли, большой выбор блюд на гриле, узбекский плов, яблоки в карамели и другие традиционные ярмарочные угощения по цене от 70 грн.

Масленица на ВДНГ в Киеве (фото: zyma.vdng.ua)

Чем закончить?

Когда все блины съедены, а песни спеты, самое время вспомнить зимние локации ВДНГ, тем более, 29 февраля и 1 марта каток, тюбинговые горки и Замок ледяных скульптур будут работать последние дни. А кроме этого, не забывайте и про постоянные развлечения ВДНГ: контактный зоопарк, павильон с тропическими бабочками, веревочный парк, экстремальные аттракционы и сферический кинотеатр, билеты куда стартуют от 35 грн.

Масленица на ВДНГ в Киеве (фото: zyma.vdng.ua)

Напомним, что мы отмечаем Масленицу ежегодно перед Великим постом. Традиционно этот праздник сопровождается народными забавами и сжиганием чучела Зимы. А еще приготовлением самых разнообразных блинов, которые символизируют Солнце. Их на масленичные выходные и пекут, и едят много. Все потому, что народные приметы гласят: чем больше блинов на Масленицу, тем больше счастья в доме весной.