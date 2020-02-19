Масленица 2020: рецепты необычных блинчиков

Масленица 2020 (фото: pixabay.com)

На Масленицу принято готовить блины, и редакция Styler подготовила рецепты необычных блинов

Масленица 2020 наступит уже очень скоро. В этом году праздник выпадает на следующую неделю - с 24 февраля по 1 марта. В это время принято готовить блины, главное чтобы они были с разными начинками, а то могут быстро надоесть.

По традиции на масленицу блины должны быть пожирнее и побогаче. При этом их должны попробовать вся семья. В первый день празднования блины можно делать без начинки.

Классические блины

Ингредиенты:

Молоко 2,6% - 1 литр

Яйца - 4 штуки

Мука - 500 грамм

Масло - 2 столовых ложки

Сахар - 1,5 столовой ложки

Соль - 0,5 чайной ложки

Способ приготовления:

В глубокой миске необходимо взбить яйца с сахаром и солью. Дальше нужно добавить молоко и еще раз взбить все до однородной массы. После этого маленькими порциями нужно добавлять муку, постоянно помешивая.

Затем нужно влить масло и тщательно размешать. Печь блины нужно на разогретой сковороде 1-2 минуты с обеих сторон. После чего их можно выкладывать на тарелку.

Цветные блины

Ингредиенты:

Молоко - 3 стакана;

Яйца - 4 штуки;

Мука - 2 стакана;

Сахар - 2 столовые ложки;

Масло - 3 столовых ложки;

Соль;

Свекла - 2 штуки;

Шпинат свежемороженый;

Куркума.

Способ приготовления:

В теплое молоко нужно взбить яйца и добавить просеянную муку, сахар, соль и растительное масло. После этого необходимо перемешать до однородной массы венчиком или миксером.

Потом нужно накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 30 минут. Дальше нужно приготовить красители: шпинат необходимо измельчить в блендере, куркуму растворить в небольшом количестве молока, из свеклы выдавить сок.

Если нет соковыжималки, свеклу можно натереть на мелкой терке и выдавить сок с помощью марли. Тесто надо разделить на три порции, и в каждую добавить один из красителей и хорошо перемешать.

Сковороду необходимо смазать растительным маслом и выпекать блины на средней температуре до готовности. Блины можно подавать к столу без начинки, но можно и добавить начинку по своему вкусу. К примеру, начинку можно сделать с курицей и кукурузой.

Способ приготовления начинки:

Нарежьте мелкими кубиками лук и обжарьте его на растительном масле до прозрачности. Добавьте нарезанную кубиками отварную куриную грудку. Посолите, поперчите, добавьте цедру лимона и натертый корень имбиря.

Переложите начинку в блендер, добавьте сок консервированной кукурузы и измельчите все ингредиенты до однородной массы. Затем добавьте кукурузу, перемешайте и начините блинчики.

Ажурные блинчики с семгой

Ингредиенты:

Молоко - 550 миллилитров;

Яйца - 2 штуки;

Масло - 5 столовых ложек;

Мука - 250 грамм;

Соль, сахар - по вкусу;

Сода - половина чайной ложки;

Листья салата;

Ветчина - 300 грамм;

Моркови по-корейски - 150 грамм;

Майонез - 2 столовые ложки;

Горчица - 0,5 чайной ложки.

Способ приготовления:

Молоко, яйца, муку, соль, сахар и соду нужно налить в одну тару и взбить. После чего необходимо перелить всю массу в бутылочку для соусов. Дальше нужно разогреть сковородку и полить растительным маслом.

Наливайте тесто любыми узорами и рисунками: сеточкой, кругами, наискосок, сердцем, звездочкой и так далее. Блины нужно аккуратно снимать со сковородки и выкладывать на тарелку, чтобы они остыли.

Тем временем нужно также приготовить еще и начинку. Ветчину нарежьте маленькими кубиками. Смешайте ее с морковью и заправьте майонезом с горчицей. На остывший блин положите лист салата, затем выложите начинку и заверните блин.