Масляна на ВДНГ: коли і як кияни зможуть розважитися

Масляну 2020 у Києві та інших містах України будуть святкувати 29 лютого і 1 березня. Українців чекають масові гуляння, народні забави і, звичайно ж, смачні млинці. А жителі столиці зможуть крім усього іншого потанцювати під хіти у виконанні популярних зірок: Гайтани, Павла Зіброва, групи ТіК та багатьох інших.

Не знаєте, куди піти на вихідних за яскравими святковими враженнями? Ми вам підкажемо. Спеціально для тих, хто хоче весело провести суботу і неділю, ми радимо відвідати "Запальну Масляну на ВДНГ". Зазначимо, що більшість забав, які чекають гостей цього дійства, абсолютно безкоштовні. Тримайте докладний гід по фестивалю.

Чим розважитися?

До Масляної ВДНГ прикрасять снопами сіна, солом'яними фігурами тварин і різнокольоровими стрічками. У самому центрі головної площі встановлять п'ятиметрове опудало – символ Зими, що йде. Тут же можна буде зробити селфі з веселими ходулістами в яскравих костюмах і на тлі тематичних фотозон.

Для найменших гостей обладнують лабіринт із соломи, а для гостей старшого віку – зону українських забав. У другій абсолютно безкоштовно можна буде позмагатися в перетягуванні каната, взяти участь в боях мішками і постаратися перемогти "крижаний стовп", забравшись за який, можна отримати один з цінних подарунків, закріплених вгорі.

Масляна на ВДНГ у Києві (фото: zyma.vdng.ua)

Кого послухати?

Слухати популярних українських артистів на масляних вихідних на ВДНГ вже стало приємною традицією, і цей рік не стане винятком. Гостями музичного свята у 2020 році будуть:

29 лютого — Артур Боссо, GROSU, Олег Кензов і Оля Цибульська.

1 березня — Гайтана, Павло Зібров, групи AVIATOR і ТІК.

В інший час на сцені ВДНГ: виступи фольклорних колективів, етно-рок гурту DrymbaDaDzyga, цікаві вікторини та розіграші подарунків. Яскравим завершенням свята ввечері 1 березня стане вогняне шоу та урочисте спалювання опудала Зими.

Масляна на ВДНГ у Києві (фото: zyma.vdng.ua)

Що поїсти?

Ну яка Масляна без млинців? Їх на фудкорті ВДНГ готуватимуть всі вихідні. Начинки – найрізноманітніші: м'ясні, рибні, сирні та фруктові. Для гурманів будуть млинці з баварськими сосисками, червоною ікрою і зеленню. Для дітей – з додаванням меду, горіхів і солодких топінгів. А крім цього: панкейки, оладки, вафлі, великий вибір страв на грилі, узбецький плов, яблука в карамелі та інші традиційні ярмаркові частування за ціною від 70 грн.

Масляна на ВДНГ у Києві (фото: zyma.vdng.ua)

Чим закінчити?

Коли всі млинці з'їдені, а пісні заспівано, саме час згадати зимові локації ВДНГ, тим більше, 29 лютого і 1 березня ковзанка, тюбінгові гірки і Замок крижаних скульптур будуть працювати останні дні. А крім цього, не забувайте і про постійні розваги ВДНГ: контактний зоопарк, павільйон з тропічними метеликами, мотузковий парк, екстремальні атракціони і сферичний кінотеатр, квитки куди стартують від 35 грн.

Масляна на ВДНГ у Києві (фото: zyma.vdng.ua)

Нагадаємо, що ми святкуємо Масляну щороку перед Великим постом. Традиційно це свято супроводжується народними забавами та спалюванням опудала Зими. А ще приготуванням різноманітних млинців, які символізують Сонце. Їх на масляні вихідні і печуть і їдять багато. Все тому, що народні прикмети свідчать: чим більше млинців на Масляну, тим більше щастя в домі навесні.