Масленица в 2022 году: когда начинать печь блины и какие традиции нужно соблюдать

Масленица в 2022 году начнется в самом конце зимы. Даты Масленицы непостоянны – они зависят от церковного календаря и даты празднования Пасхи. В 2022 году Пасху украинцы будут отмечать 24 апреля, а Великий пост начнется 7 марта.

Когда будем отмечать Масленицу, печь блины и какие есть традиции – читайте в материале ниже.

Масленица начинается за неделю до начала Великого поста. В 2022 году он пройдет с 7 марта по 23 апреля, значит Масленица продлится всю первую неделю марта – с 28 февраля.

На Масленицу гуляют все семь дней и каждый день имеет свои собственные традиции и название. Большинство обрядов и традиций сохранились со времен древних славян и язычества.

Первый день – Встреча. В этот день заготавливают продукты и начинают печь блины с разными начинками. Первый блин отдают нищим, чтобы они помянули души умерших родственников.

В этот день делают чучело из соломы в женском платье, которое устанавливают на главной площади до окончания Масленицы.

Второй день – Заигрыш. Начинаются массовые гуляния, катания на санках и каруселях. Но самая важная традиция – сватовство. Молодые люди ходят на смотрины и выбирают себе партнера.

Третий день – Лакомка. В гости приглашают зятьев и угощают их блинами. Считается, что это важный день для того, чтобы тещи и зятья могли найти общий язык и подружиться.

Четвертый день – Разгуляй. С этого дня начинается Широкая Масленица и выходные дни. Развлечения набирают обороты, все важные дела откладываются. Проводятся кулачные бои, конкурсы, состязания, по вечерам водят хороводы и поют песни.

Пятый день – Тещины вечерки. Это ответное приглашение от зятя к теще. Он зовет ее в гости и угощает блинами собственного приготовления. Если все эти традиции соблюдать, то по древним обычаям, отношения точно наладятся.

Шестой день – Золовкины посиделки. Родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка накрывает стол, где обязательно должны быть блины. Золовке в этот день обязательно подносят подарок от родни невестки, чтобы задобрить.

Седьмой день – Прощеное воскресенье. В этот день принято просить прощения и самим прощать. День нужно провести с добрыми мыслями и хорошим настроением.

Вечером все собираются на главной площади, провожают Зиму и сжигают чучело, которое ее символизирует.

Считается, что чем ярче и веселее отпразднуешь Масленицу – тем будет богаче и насыщеннее весь следующий год.