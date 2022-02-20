Масляна на порозі: рецепти млинців, які виходять завжди

Масляна у 2022 році розпочнеться зовсім скоро - 28 лютого. А це означає, що українським кулінарам знадобляться рецепти млинців. Адже за традицією, на Масляну на столах повинні бути обов'язково млинці, а також сир і вареники.

Які рецепти млинців вам точно знадобляться на Масляну і важливі секрети про їх приготування - читайте нижче.

Млинці на мінеральній воді

Мінеральна газована вода - 450 мл

Цукор - 3 ст. ложки

Сіль - ½ ч. ложки

Борошно - 220 г

Рослинна олія - 2 ст. ложки

Половину води змішайте з цукром і сіллю, потім влийте її до борошна, перемішайте віночком до однорідності. Додайте до тіста воду, що залишилася, і масло. Перемішайте і смажте млинці на сухій сковороді з двох сторін до золотистого кольору.

Мінеральна газована вода зробить тісто повітряним і легким, а млинці будуть тонкими та ажурними.

Дріжджові млинці на воді

Свіжі дріжджі - 20 г

Цукор - 2 ст. ложки

Борошно - 350 г

Вода - 700 мл

Яйця - 3 шт.

Сіль - ½ ч. ложки

Рослинна олія - 6 ст. ложок

Дріжджі подрібніть, змішайте з половиною цукру, 2 ложками борошна і залийте все 120 мл теплої води. Накрийте і поставте в тепле місце на пів години. Яйця збийте з цукром і сіллю.

У борошно влийте опару, яйця, воду, що залишилася (теплу). Збийте все до однорідності. Додайте масло і перемішайте. Накрийте і залиште ще на пів години.

Смажте млинці на сухій сковороді з двох сторін до золотистого кольору.

Бретонські млинці з гречаного борошна

Гречане борошно - 200 г

Вода - 400 мл

Яйця - 2 шт.

Сіль - 1 ч. ложка

Вершкове масло - 50 г

Збийте борошно з водою, яйцем і сіллю до однорідності. Приберіть тісто в холодильник на годину. Потім поставте його на 20-30 хвилин в кімнатну температуру. Перед смаженням млинців - перемішайте.

Сковороду змастіть маслом. Налийте тісто і смажте з кожного боку до золотистого кольору.

Такі млинці можна робити з начинкою: обсмажте з одного боку 3 секунди, а потім викладайте на млинець шинку, тертий сир, помідор. Підверніть кутки та смажте до готовності.

Млинці з дірочками

Борошно - 30 г

Сіль - ½ ч. ложки

Манна крупа - 250 г

Вода - 420 мл

Сухі дріжджі - 1 ч. ложка

Розпушувач - 4 ч. ложки

У глибокій мисці збийте борошно, сіль, манку, теплу воду і дріжджі. Збивати краще блендером, щоб була однорідна маса. Додайте розпушувач і збивайте ще 4 хвилини.

Накрийте миску рушником і залиште на 2 години при кімнатній температурі. Перемішайте. Смажте на антипригарній сковороді на середньому вогні по кілька хвилин з кожного боку.

Секрети приготування млинців

Щоб млинці виходили вдалі, не рвалися і не прилипали, дуже важливо дотримуватися чітких пропорцій і вибирати правильний посуд.

Для смаження млинців варто використовувати спеціальну млинцеву сковороду - у неї невисокі бортики та відповідна товщина. Якщо такої немає, то беріть звичайну чавунну або сковороду з товстим дном.

Щоб млинці, які ви смажите на тефлоновій сковороді, не прилипали до дна і не рвалися - замішуйте тісто на гарячій воді безпосередньо перед випіканням.

Якщо в чавунній сковороді підгорають млинці, насипте попередньо в неї сіль і дайте трохи прогоріти. А потім приберіть пісок і протріть чистою серветкою.

Перед смаженням млинців прожарити сковороду і приберіть її на хвилину з плити. А потім змастіть її маслом. Процедуру потрібно повторювати кілька разів в процесі випікання. А ось масло не доливайте - це помилка.

Якщо млинець почав рватися - швидко приберіть його зі сковороди, потім добре протріть сковорідку, помийте, прожарте та змастіть маслом.

Не лийте багато тіста на сковороду, досить 2/3 стандартного ополоника. Далі - справа техніки, тісто має бути такої консистенції, щоб вам було легко круговими рухами розподілити його по дну сковорідки.

Час від часу тісто потрібно перемішувати, оскільки борошно може осісти на дно. І не додавайте багато цукру - від цього млинці рвуться.

Обов'язковий інгредієнт в тесті - це рослинна олія. На літр тіста має бути 40-50 мл.