Масленица в 2022 году: когда будем печь блины и веселиться

Даты Масленицы ежегодно меняются, так как зависят от церковного календаря и празднования Пасхи. В 2022 году Пасха выпадает на 24 апреля, а Великий пост пройдет с 7 марта по 23 апреля.

Когда в 2022 году будет Масленица, и какие существуют традиции – читайте в материале ниже.

Масленица в 2022 году начнется с понедельника, 28 февраля и закончится в воскресенье, 6 марта. 7 марта начнется Великий пост.

Праздник Масленицы очень древний и традиции появились еще до христианства. Частично обряды сохранились еще со времен древних славян и языческих традиций. Поэтому Масленицу многие люди праздником не считают.

Традиции Масленицы

На Масленицу гуляют все семь дней и каждый день имеет свое название и традиции. Самая важная традиция – блины. Их пекут в большом количестве, делают с разными начинками и угощают гостей, друзей и родных.

Также на Масленицу проходят народные гуляния, вечерние посиделки, сватовство, знакомство с родителями избранника или избранницы. Считается, что чем веселее отпразднуешь Масленицу – тем богаче и насыщеннее будет весь следующий год.

На улицах устраивают массовые мероприятия с конкурсами, играми и забавами. Обычно там соревнуются молодые люди.

Также Масленицу в старину использовали для того, чтобы примирить и наладить отношения в семье, подружиться с родными своего мужа или жены.

Последний день Масленицы – Прощеное воскресенье. В этот день славяне сжигали чучело Масленицы, которая символизировали зиму. В этот день прощаются с зимой и встречают весну.

Также в этот день принято просить прощения у родных людей, у друзей и у всех, кого вы когда-либо обидели.