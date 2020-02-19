Масляна 2020: рецепти незвичайних млинців

Масляна 2020 (фото: pixabay.com)

На Масляну прийнято готувати млинці, і редакція Styler підготувала рецепти незвичайних млинців

Масляна 2020 настане вже дуже скоро. У цьому році свято припадає на наступний тиждень - з 24 лютого по 1 березня. У цей час прийнято готувати млинці, головне щоб вони були з різними начинками, а то можуть швидко набриднути.

За традицією на масляну млинці повинні бути пожирніше і багатший. При цьому їх повинні спробувати вся сім'я. У перший день святкування млинці можна робити без начинки.

Класичні млинці

Склад:

Молоко 2,6% - 1 літр

Яйця - 4 штуки

Борошно - 500 г

Масло - 2 столових ложки

Цукор - 1,5 столової ложки

Сіль - 0,5 чайної ложки

Спосіб приготування:

У глибокій мисці необхідно збити яйця з цукром і сіллю. Далі потрібно додати молоко і ще раз збити все до однорідної маси. Після цього маленькими порціями потрібно додавати борошно, постійно помішуючи.

Потім потрібно влити масло і ретельно розмішати. Пекти млинці потрібно на розігрітій сковороді 1-2 хвилини з обох сторін. Після чого їх можна викладати на тарілку.

Кольорові млинці

Склад:

Молоко - 3 склянки;

Яйця - 4 штуки;

Борошно - 2 склянки;

Цукор - 2 столові ложки;

Масло - 3 столові ложки;

Сіль;

Буряк - 2 штуки;

Шпинат свіжоморожений;

Куркума.

Спосіб приготування:

У тепле молоко потрібно збити яйця і додати просіяне борошно, цукор, сіль і рослинне масло. Після цього необхідно перемішати до однорідної маси віночком або міксером.

Потім потрібно накрити тісто рушником і залишити в теплому місці на 30 хвилин. Далі потрібно приготувати інгредієнти: шпинат необхідно подрібнити у блендері, куркуму розчинити в невеликій кількості молока, з буряка видавити сік.

Якщо немає соковижималки, буряк можна натерти на дрібній тертці і вичавити сік через марлю. Тісто потрібно розділити на три порції, і в кожну додати один з барвників і добре перемішати.

Сковороду необхідно змастити рослинним маслом і випікати млинці на середній температурі до готовності. Млинці можна подавати до столу без начинки, але можна і додати начинку по своєму смаку. Приміром, начинку можна зробити з куркою і кукурудзою.

Спосіб приготування начинки:

Наріжте дрібними кубиками цибулю і обсмажте на рослинному маслі до прозорості. Додайте нарізану кубиками варену курячу грудку. Посоліть, поперчіть, додайте цедру лимона і натертий корінь імбиру.

Перекладіть начинку в блендер, додайте сік консервованої кукурудзи і подрібніть всі інгредієнти до однорідної маси. Потім додайте кукурудзу, перемішайте і начиніть млинці.

Ажурні млинці з сьомгою

Склад:

Молоко - 550 мл;

Яйця - 2 штуки;

Масло - 5 столових ложок;

Борошно - 250 грам;

Сіль, цукор - за смаком;

Сода - половина чайної ложки;

Листя салату;

Шинка - 300 грам;

Моркви по-корейськи - 150 грам;

Майонез - 2 столові ложки;

Гірчиця - 0,5 чайної ложки.

Спосіб приготування:

Молоко, яйця, борошно, сіль, цукор і соду потрібно налити в одну тару і збити. Після чого необхідно перелити всю масу в пляшечку для соусів. Далі потрібно розігріти сковорідку і полити олією.

Наливайте тісто будь-якими візерунками та малюнками: сіточкою, колами, навскоси, серцем, зірочкою і так далі. Млинці потрібно акуратно знімати зі сковорідки і викладати на тарілку, щоб вони охололи.

Тим часом потрібно також приготувати ще й начинку. Шинку наріжте маленькими кубиками. Змішайте її з морквою і заправте майонезом з гірчицею. На остиглий млинець покладіть лист салату, потім викладіть начинку і загорніть млинець.