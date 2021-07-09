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Была без маски: в Запорожье бабушка в троллейбусе устроила драку (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Запорожье бабушка набросилась с кулаками на женщину из-за того, что она была без защитной маски в общественном транспорте. Конфликт попал на камеры очевидцев.

Видео опубликовали в Telegram-канал "Это Запорожье".

Так, в пятницу, 9 июля, в одном из троллейбусов Запорожья вспыхнул скандал.

На видео видно, что пенсионерка сделала замечание женщине из-за отсутствия у нее маски. Но пассажирка в ответ начала хамить, назвав бабушку "скотиной такой".

Однако, пенсионерка не стала терпеть оскорбления и набросилась на женщину с кулаками. Женщина без маски впала в истерику и начала визжать на весь троллейбус, продолжая ругаться.

В результате женщина, которая была без маски, вышла на ближайшей остановке.

В комментариях пользователи отреагировали на видео.

  • Совсем скоро все друг друга поубиваем. Все с этого начинается;
  • Бабушка с ума сошла, там еще пол автобуса без масок ехало. Почему она им замечания не сделала?;
  • Бабушка ей ничего не сделала вообще. А надо было в тыкву зарядить за такой истерический визг;
  • Существует вероятность, что дело не в маске. На других пассажиров, которые без маски были, бабушка не реагировала.

Ранее мы сообщали, что в Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса.

Также пассажирка - "заяц" відлупцювала водителя автобуса во Львове.

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