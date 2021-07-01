ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса: вынуждена была отбиваться ногами (видео)

Новина українською →
Одеса, Четверг 01 июля 2021 21:33
В Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса: вынуждена была отбиваться ногами (видео) Коллаж РБК-Украина: пассажир и водитель троллейбуса устроили разборки
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе в троллейбусе произошел спор между пассажиром и водителем троллейбуса. Мужчина полез к женщине с кулаками, за что получил удар между ног.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Новости Одесса".

Так, событие произошло утром, 1 июля, в троллейбусе, курсирующем по маршруту №2.

Споры начались из-за того, что водитель не подобрал опоздавшего пассажира и начал движение троллейбуса.

"Мужчина решил помочь женщине, которая опоздала, и начал скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и получил между ногами дважды", – говорится в подписи к видео.

На видео можно услышать, как другие пассажиры требовали от мужчины дать покой водителю.

В комментариях пользователи встали на защиту водителя троллейбуса и пишут, что людям нужно было унять мужчину.

  • Водители городского транспорта работают по расписанию, установленному в управлении. Им нельзя отклоняться от режима, у них жесткие правила и штрафы. Жаль водителей, сколько они терпят и переносят за день
  • Я пока не встречала ситуаций, где водитель трамвая или троллейбуса остановился вне остановки
  • Я все снял, вы мужчина, а она женщина. Сам сидит снимает вместо того, чтобы заступился
  • Дядя напал на женщину во время выполнения ею профессиональных обязанностей, создав при этом аварийную ситуацию. Реально мог за это сесть в тюрьму.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах троллейбус во время движения "потерял" двери.

Также, В Николаеве в маршрутке на пассажира упала дверь.

Читайте РБК-Украина в Google News
троллейбус
LITE
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле