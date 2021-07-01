В Одессе подрались пассажир и женщина-водитель троллейбуса: вынуждена была отбиваться ногами (видео)

В Одессе в троллейбусе произошел спор между пассажиром и водителем троллейбуса. Мужчина полез к женщине с кулаками, за что получил удар между ног.

Так, событие произошло утром, 1 июля, в троллейбусе, курсирующем по маршруту №2.

Споры начались из-за того, что водитель не подобрал опоздавшего пассажира и начал движение троллейбуса.

"Мужчина решил помочь женщине, которая опоздала, и начал скандал. В итоге начал нападать на водителя, за что и получил между ногами дважды", – говорится в подписи к видео.

На видео можно услышать, как другие пассажиры требовали от мужчины дать покой водителю.

В комментариях пользователи встали на защиту водителя троллейбуса и пишут, что людям нужно было унять мужчину.