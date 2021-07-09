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Була без маски: у Запоріжжі бабуся у тролейбусі влаштувала бійку (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Запоріжжі бабуся накинулась із кулаками на жінку через те, що вона була без захисної маски в громадському транспорті. Конфлікт потрапив на камери очевидців.

Відео опублікували в Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Так, у п'ятницю, 9 липня, в одному з тролейбусів Запоріжжя спалахнув скандал.

На відео видно, що пенсіонерка зробила зауваження жінці через відсутність у неї маски. Але пасажирка у відповідь почала хамити, назвавши бабусю "скотиною такою".

Однак, пенсіонерка не стала терпіти образи і накинулась на жінку з кулаками. Жінка без маски впала в істерику та почала верещати на весь тролейбус, продовжуючи лаятись.

В результаті жінка, яка була без маски, вийшла на найближчій зупинці.

У коментарях користувачі відреагували на відео.

  • Зовсім скоро всі один одного повбиваємо. Все з цього розпочинається;
  • Бабуся здуріла, там ще пів автобуса без масок їхало. Чому вона їм зауваження не зробила?;
  • Бабуся їй нічого не зробила взагалі. А треба було в гарбуз зарядити за такий істеричний вереск;
  • Існує ймовірність, що справа не в масці. На інших пасажирів, які без маски були, бабуся не реагувала.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі побилися пасажир та жінка-водій тролейбуса.

Також пасажирка-"заєць" відлупцювала водія автобуса у Львові.

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бійкатроллейбус