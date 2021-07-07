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Пассажирка-"заяц" избила водителя автобуса: видео и детали ЧП во Львове

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Львов, Среда 07 июля 2021 09:55
Пассажирка-"заяц" избила водителя автобуса: видео и детали ЧП во Львове Коллаж РБК-Украина: Пассажирка избила водителя автобуса во Львове
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове пассажирка автобуса набросилась на водителя после просьбы оплатить проезд. Неадекватку пришлось выволочь из транспорта, но и это ее не остановило, она продолжила дебоширить.

Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошел 5 июля, около 14:39 в автобусе №3А.

На кадрах видно, что девушка ругалась, показывала неприличные жесты и в целом - вела себя очень агрессивно.

Водителю пришлось буквально вынести ее из автобуса, но она набросилась на него, начала бить руками, ногами, царапать.

А когда автобус тронулся, девушка начала забрасывать его камнями.

Пассажирка-&quot;заяц&quot; избила водителя автобуса: видео и детали ЧП во ЛьвовеПассажирка-&quot;заяц&quot; избила водителя автобуса: видео и детали ЧП во Львове

Скриншот: во Львове пассажирка избила водителя автобуса

Водитель говорит, что вызвал полицию, но не дождался - надо работать. На руке мужчины остались глубокие царапины. Он рассказывает, что за несколько лет работы такое случилось впервые.

"Я подошел и говорю: "Оплатите, пожалуйста, есть ли какие-то документы? А она говорит: "Пошел на**й и уперлась. Два года работаю, то первый раз такое. Молодое, наглое, какое-то обкуренное. Полицию вызвал, но разве дождешься", - рассказал водитель.

Драка во львовской маршрутке: девушка отказалась оплачивать проезд

Драка во львовской маршрутке: девушка отказалась оплачивать проезд, а после того, как ее вывел водитель - начала бросать камни в автобус

Posted by Телеканал НТА on Monday, July 5, 2021

Видео: во Львове пассажирка избила водителя автобуса

Ранее мы писали, что в Кропивницком двадцать ветеранов АТО проучили водителя маршрутки за то, что он отказал одному из них в льготном проезде.

Также сообщалось, что в Сумах пассажирка изуродовала кондуктора из-за защитной маски.

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