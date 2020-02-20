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Все в масках и спокойные: видео из салона самолета из Уханя

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 12:19
Все в масках и спокойные: видео из салона самолета из Уханя
Эвакуация украинцев из Уханя (Коллаж РБК-Украина)

В сети показали видео из самолета с эвакуированными украинцами

Эвакуация украинцев из Уханя подходит к концу. Все люди, которых доставили из Китая из-за вспышки коронавируса, абсолютно здоровы и прошли три санитарных проверки. Самолет авиакомпании SkyUp совершил дополнительную заправку в Борисполе и теперь вылетел в Харьков, где, по последним данным, приземлился.

Появилось видео, на котором показано, как летели украинцы домой. В ролике показано, что на борту царит расслабленная атмосфера. На людях надеты медицинские маски, также им готовят еду.

Все в масках и спокойные: видео из салона самолета из УханяВсе в масках и спокойные: видео из салона самолета из УханяУкраинцы из Уханя возвращаются домой (фото: Типичная Украина)

Украинцы из Уханя возвращаются домой (YouTube)

По последней информации, самолет из Уханя приземлился в Харькове на специально подготовленную стоянку. К самолету уже подогнали трап, но пассажиры пока не выходят.

После того, как вселюди пройдут паспортный контроль и очередные измерения температуры, их посадят в автобусы и отвезут в медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах.

Отметим, что в Новых Санжарах не утихают протесты. Люди блокируют дороги и идут на стычки с полицейскими.

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