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Всі в масках і спокійні: відео з салону літака з Уханя

STYLERЖиття    20.02.2020 - 12:19
Всі в масках і спокійні: відео з салону літака з Уханя
Евакуація українців з Уханя (Колаж РБК-Україна)

У мережі показали відео з літака з евакуйованими українцями

Евакуація українців з Уханя підходить до кінця. Всі люди, яких доставили з Китаю через спалах коронавіруса, абсолютно здорові і пройшли три санітарних перевірки. Літак авіакомпанії SkyUp здійснив додаткову заправку в Борисполі і тепер вилетів до Харкова, де, за останніми даними, приземлився.

З'явилося відео, на якому показано, як летіли українці додому. У ролику показано, що на борту панує розслаблена атмосфера. На людях надіті медичні маски, також їм готують їжу.

Всі в масках і спокійні: відео з салону літака з УханяВсі в масках і спокійні: відео з салону літака з УханяУкраїнці з Уханя повертаються додому (фото: Типова Україна)

Українці з Уханя повертаються додому (YouTube)

За останньою інформацією, літак з Уханя приземлився в Харкові на спеціально підготовлену стоянку. До літака вже підігнали трап, але пасажири поки не виходять.

Після того, як всі люди пройдуть паспортний контроль і чергові вимірювання температури, їх посадять у автобуси і відвезуть в медцентр Нацгвардії в Нових Санжарах.

Зазначимо, що у Нових Санжарах не вщухають протести. Люди блокують дороги і йдуть на сутички з поліцейськими.

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