Маск представив чат-бота Grok 3, якого називають найрозумнішим ШІ у світі

У вівторок xAI Ілона Маска представила Grok-3, заявивши, що його обчислювальна потужність у 10 разів вища за попередника. За даними компанії, новий ШІ перевершує OpenAI GPT-4o, Google Gemini і DeepSeek V3 у тестах, а також має "просунуті здібності до міркування".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Деталі нового оновлення

Так звані "моделі міркування" навчені відповідати на складні запитання, розбиваючи їх на більш дрібні завдання і перевіряючи себе на достовірність перед видачею відповіді. Це дає їм змогу давати більш точні та обґрунтовані результати.

Подібні технології також розробляють конкуренти xAI, зокрема OpenAI o1, DeepSeek R1 і Google Gemini Flash Thinking.

Grok-3 пропонує два режими роботи: "Think" - демонструє процес міркування ШІ під час розв'язання завдань, і "Big Brain" - призначений для виконання складних завдань, що вимагають високої обчислювальної потужності.

Крім того, xAI запускає новий пошуковий продукт Grok AI під назвою Deep Search, який компанія описує як "пошукову систему наступного покоління".

Маск стверджує, що Grok-3 - це "ШІ, який максимально прагне до істини, навіть якщо вона суперечить політкоректності". Однак попередні версії чат-бота від xAI піддавалися критиці за поширення дезінформації, пов'язаної з виборами, а також за відсутність суворих обмежень на генерацію зображень, що давало змогу створювати сумнівний контент.

OpenAI також розробляє механізми, що дають змогу моделям "шукати істину" під час опрацювання спірних тем, але водночас прагне зберігати певні рамки безпеки.

Доступ до Grok-3 отримали підписники X Premium Plus, вартість якого тепер починається з 40 доларів на місяць. Це вже друге підвищення ціни за два місяці - у грудні підписка подорожчала з 16 до 22 доларів.

xAI також запускає новий тарифний план SuperGrok, який запропонує "найпередовіші можливості і ранній доступ до нових функцій". SuperGrok, як повідомляють, коштуватиме 30 доларів на місяць, але поки незрозуміло, додаватиметься ця сума до підписки X чи стягуватиметься окремо.

Маск також повідомив, що Grok незабаром отримає функцію синтезованого голосу, схожу на Advanced Voice Mode від OpenAI для ChatGPT. Крім цього, найближчими місяцями xAI планує відкрити вихідний код Grok-2.