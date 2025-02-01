У ChatGPT з'явилася нова безкоштовна ШІ-модель, здатна аналізувати і міркувати

OpenAI запускає свою нову модель міркувань o3-mini в ChatGPT і API-сервісах, а також уперше робить її доступною для безоплатних користувачів ChatGPT із певними обмеженнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт OpenAI .

Деталі оновлення

Спочатку o3-mini була анонсована в грудні як частина 12-денного марафону "Ship-mas". Ця модель призначена для того, щоб відповідати продуктивності o1 в математиці, програмуванні та науці, але при цьому відповідати швидше.

OpenAI заявляє, що o3-mini працює на 24 відсотки швидше, ніж o1-mini, і при цьому дає точніші відповіді. Як і o1-mini, нова модель не просто видає відповідь, а й показує, як її було отримано.

OpenAI вже представила попередні тести, які показували, що модель o3 перевершує o1, а тепер компанія стверджує, що версія o3-mini буде працювати краще в задачах, пов'язаних з кодуванням і логічними міркуваннями, при цьому знижуючи витрати і затримку. Розробники зможуть використовувати o3-mini через API OpenAI, включно з Chat Completions API, Assistants API і Batch API.

Платні користувачі також зможуть вибрати o3-mini-high - модель, яку OpenAI називає "найкращим варіантом для програмування в ChatGPT". Вона забезпечить більш складні та інтелектуальні відповіді, але їх генерація займе трохи більше часу. Крім того, o3-mini буде інтегрована з пошуком, що дасть змогу знаходити відповіді з посиланнями на джерела в інтернеті.

Це також перший випадок, коли безкоштовні користувачі ChatGPT зможуть спробувати моделі міркувань OpenAI - лише за кілька днів після того, як Microsoft зробила o1 безкоштовною для всіх користувачів Copilot, а DeepSeek струснула світ ШІ.

Спробувати o3-mini можна безкоштовно в ChatGPT, обравши функцію Reason у рядку чату. Обмеження за кількістю запитів будуть такими ж, як у наявної GPT-4o.

Сьогодні o3-mini стане доступною для користувачів ChatGPT Plus, Team і Pro по всьому світу. При цьому OpenAI збільшує ліміти повідомлень для користувачів Plus і Team втричі - до 150 повідомлень на день. Тільки підписники Pro, які платять 200 доларів на місяць, отримають необмежений доступ до o3-mini.

Microsoft також оголосила, що o3-mini з'явиться в Microsoft Azure OpenAI Service, GitHub Copilot і моделях GitHub.