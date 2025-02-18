Маск представил чат-бота Grok 3, которого называют самым умным ИИ в мире

Во вторник xAI Илона Маска представила Grok-3, заявив, что его вычислительная мощность в 10 раз выше предшественника. По данным компании, новый ИИ превосходит OpenAI GPT-4o, Google Gemini и DeepSeek V3 в тестах, а также обладает "продвинутыми способностями к рассуждению".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали нового обновления

Так называемые "модели рассуждения" обучены отвечать на сложные вопросы, разбивая их на более мелкие задачи и проверяя себя на достоверность перед выдачей ответа. Это позволяет им давать более точные и обоснованные результаты.

Подобные технологии также разрабатывают конкуренты xAI, включая OpenAI o1, DeepSeek R1 и Google Gemini Flash Thinking.

Grok-3 предлагает два режима работы: "Think" - демонстрирует процесс рассуждения ИИ при решении задач, и "Big Brain" - предназначен для выполнения сложных задач, требующих высокой вычислительной мощности.

Кроме того, xAI запускает новый поисковый продукт Grok AI под названием Deep Search, который компания описывает как "поисковую систему следующего поколения".

Маск утверждает, что Grok-3 - это “ИИ, максимально стремящийся к истине, даже если она противоречит политкорректности". Однако предыдущие версии чат-бота от xAI подвергались критике за распространение дезинформации, связанной с выборами, а также за отсутствие строгих ограничений на генерацию изображений, что позволяло создавать сомнительный контент.

OpenAI также разрабатывает механизмы, позволяющие моделям "искать истину" при обработке спорных тем, но при этом стремится сохранять определенные рамки безопасности.

Доступ к Grok-3 получили подписчики X Premium Plus, стоимость которого теперь начинается с 40 долларов в месяц. Это уже второе повышение цены за два месяца - в декабре подписка подорожала с 16 до 22 долларов.

xAI также запускает новый тарифный план SuperGrok, который предложит "самые передовые возможности и ранний доступ к новым функциям". SuperGrok, как сообщается, будет стоить 30 долларов в месяц, но пока неясно, будет ли эта сумма прибавляться к подписке X или взиматься отдельно.

Маск также сообщил, что Grok вскоре получит функцию синтезированного голоса, похожую на Advanced Voice Mode от OpenAI для ChatGPT. Помимо этого, в ближайшие месяцы xAI планирует открыть исходный код Grok-2.