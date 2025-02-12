Загроза чи допомога? Як ШІ впливає на наші здібності критично мислити

Дослідники з Microsoft та Університету Карнегі-Меллона нещодавно опублікували дослідження, в якому розглядається, як використання генеративного ШІ на роботі впливає на навички критичного мислення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Результати дослідження

Згідно з висновками, надмірне використання ШІ може призвести до зниження когнітивних здібностей, необхідних для ефективного аналізу та оцінки інформації.

У дослідженні взяли участь 319 осіб, які хоча б раз на тиждень використовують генеративний ШІ на роботі. Їх попросили поділитися прикладами того, як вони застосовують технології, і оцінити, наскільки вони задіюють критичне мислення в процесі.

У результаті учасники виділили три основні категорії використання:

створення контенту (наприклад, написання листів)

пошук інформації (огляд матеріалів і резюме статей)

отримання порад (аналіз даних, рекомендації).

Близько 36 відсотків респондентів повідомили, що застосовують критичне мислення для перевірки відповідей ШІ. Наприклад, одна з учасниць використовувала ChatGPT для написання службової характеристики, але вручну перевіряла текст, щоб уникнути небажаних наслідків.

Інший учасник редагував листи, створені ШІ, перед надсиланням начальству, щоб уникнути помилок, які могли б негативно вплинути на робочі стосунки.

Деякі користувачі додатково перевіряли інформацію за допомогою YouTube, Wikipedia та інших джерел, що частково зводило нанівець зручність роботи зі ШІ.

Автори дослідження зазначають, що недоліки генеративного ШІ можуть мотивувати працівників критичніше оцінювати отримані відповіді, але тільки в тому разі, якщо людина усвідомлює можливі ризики. Більше того, учасники, впевнені у своїх силах, витрачали більше зусиль на критичне осмислення, ніж ті, хто більше довіряв ШІ.

Хоча дослідники уникають тверджень про те, що генеративний ШІ "робить людей дурнішими", їхня робота наголошує: надмірне покладання на алгоритми може послабити здатність до самостійного розв'язання завдань і оцінки інформації.