OpenAI назвала вартість ввічливості користувачів ChatGPT: сума вражає
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливість користувачів під час спілкування з ChatGPT обходиться компанії в десятки мільйонів доларів через зростання споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.
Як повідомляє TechRadar, один із користувачів X (колишній Twitter) під ніком @tomiinlove поставив жартома запитання: "Цікаво, скільки грошей OpenAI витратила на електрику через те, що люди пишуть "будь ласка" і "дякую"?". На що Альтман відповів коротко, але яскраво: "Десятки мільйонів доларів".
Хоча ChatGPT справді потребує потужних серверів і значних енерговитрат, частка ввічливих слів, звісно, становить лише невелику частину загальних витрат. І все ж озвучена сума звучить переконливо - щоправда, не виключено, що відповідь була з часткою іронії.
Проте, від ввічливості відмовлятися не варто. Дослідження показують, що чіткі та доброзичливі запити частіше призводять до більш точних і корисних відповідей від ШІ.
Згідно з опитуванням дослідницької компанії Future, понад 70% користувачів намагаються бути ввічливими в розмові з ШІ, а 12% роблять це на випадок можливого повстання машин.
Цікаво, скільки грошей OpenAI втратила у витратах на електроенергію через те, що люди кажуть своїм моделям "будь ласка" і "дякую".- tomie (@tomieinlove) April 15, 2025
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