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OpenAI назвала вартість ввічливості користувачів ChatGPT: сума вражає

П'ятниця 18 квітня 2025 14:45
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OpenAI назвала вартість ввічливості користувачів ChatGPT: сума вражає OpenAI пояснила, чому ChatGPT обходиться компанії в мільйони (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що ввічливість користувачів під час спілкування з ChatGPT обходиться компанії в десятки мільйонів доларів через зростання споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання TechRadar, присвячене технологіям.

Як повідомляє TechRadar, один із користувачів X (колишній Twitter) під ніком @tomiinlove поставив жартома запитання: "Цікаво, скільки грошей OpenAI витратила на електрику через те, що люди пишуть "будь ласка" і "дякую"?". На що Альтман відповів коротко, але яскраво: "Десятки мільйонів доларів".

Хоча ChatGPT справді потребує потужних серверів і значних енерговитрат, частка ввічливих слів, звісно, становить лише невелику частину загальних витрат. І все ж озвучена сума звучить переконливо - щоправда, не виключено, що відповідь була з часткою іронії.

Проте, від ввічливості відмовлятися не варто. Дослідження показують, що чіткі та доброзичливі запити частіше призводять до більш точних і корисних відповідей від ШІ.

Згідно з опитуванням дослідницької компанії Future, понад 70% користувачів намагаються бути ввічливими в розмові з ШІ, а 12% роблять це на випадок можливого повстання машин.

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