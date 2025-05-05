Маск и Альтман создают приложения "для всего": как они изменят смартфоны

Сэм Альтман и Илон Маск продолжают соперничество не только в области ИИ, но и в стремлении создать так называемое "суперприложение" - универсальную платформу, объединяющую финансы, соцсети, игры и другие сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Подробности о приложении от Альтмана

Альтман представил свое видение во время презентации в Сан-Франциско как соучредитель и председатель Tools for Humanity - компании, стоящей за криптовалютой Worldcoin, недавно запущенной в США.

Worldcoin распространяется через специальные устройства - "сферы", которые сканируют глаза пользователей и появляются в розничных точках по всей стране. Полученный токен используется в приложении World App, которое сочетает в себе функции криптокошелька, социальной платформы и хаба для мини-приложений.

По данным компании, за последние шесть месяцев аудитория выросла до 26 миллионов пользователей, из которых 12 миллионов прошли верификацию через "сферы". С помощью World App можно обмениваться сообщениями через World ID, основанный на блокчейне, а также отправлять и получать криптовалюту. Кроме того, внутри приложения уже доступны десятки мини-приложений от сторонних разработчиков.

Что именно хочет изменить Маск

В то же время X (бывший Twitter), принадлежащий Илону Маску, также движется к формату суперприложения. В 2024 году платформа планирует запустить функции денежных переводов в партнерстве с Visa.

Параллельно Tools for Humanity также заключила соглашение с Visa о выпуске дебетовой карты, с помощью которой можно будет расплачиваться Worldcoin и получать бонусы за ИИ-подписки.

Система World ID также рассматривается как инструмент борьбы с ботами, которую Маск провозгласил одной из своих ключевых целей при покупке Twitter. В перспективе World ID планируется сделать платной для разработчиков.

Среди гостей презентации присутствовали и представители OpenAI. Ходили слухи о возможном партнерстве между OpenAI и Tools for Humanity в рамках создания новой социальной платформы. Алекс Бланья подтвердил открытость к такому сотрудничеству и пообещал новые подробности в будущем.