"Болісно реагую". Єфросиніна розповіла про стосунки в сім'ї під час війни та історії чоловіка з фронту

Чоловік української телеведучої Маші Єфросиніної з початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Вона відверто зізнається, що нині їхні стосунки переживають випробування, тому ця тема є вразливою для Маші.

В інтерв'ю РБК-Україна Єфросиніна розповіла, чим займається її чоловік у ЗСУ та що розповідає їй про війну.

Що Тимур Хромаєв робить у ЗСУ

Він служить у 112-й бригаді в прифронтовій зоні вже понад рік.

"Сьогодні він уже командир бригади, в його підрозділі понад 100 людей. Вони займаються радіоелектронною боротьбою, БПЛА та дронами. Вони фізично за рахунок технологій знищують ворожі цілі, і я ним пишаюся", - розповідає Маша.

Водночас вона відзначає, що на тих, хто тікає від повісток і виїжджає за кордон, реагує болісно.

"Я болісно реагую на чоловіків у Монако, болісно реагую на п'янки, на те, що люди роблять вигляд, що війни немає, на те, що говорять: "Я так втомилася від цієї війни, не хочу, не читаю, все". Болісно реагую, коли чоловіки під спідницями своїх жінок виїжджають", - ділиться громадська діячка.

Разом із тим вона розуміє, що світ калейдоскопічний, і тому в кожного є свої причини на ті чи інші рішення.

Історія Тимура з фронту

Маша розповідає, що поки чоловік у відпустці, вони щоранку п'ють разом каву. І під час цього Тимур може розповісти кілька історій з війни. Вона пригадала нещодавню оповідь про 20-річного штурмовика, який пішов за батьком.

"Вчора Тимур розповідав мені історію, як один хлопець із підрозділу пішов сам добровольцем на війну, пройшов навчання. Ті, хто пройшли навчання, вони не завжди готові піти на штурм відразу. А цей хлопець відразу викликався, мовляв, мій тато був штурмовим, і я хочу. У перший же день він загинув", - переказала наша співрозмовниця.

Вона пригадала івано-франківських гвалтівників і додала, що ці два світи існувати не зможуть.

"Для мене такі хлопці, які бачать, скільки загинуло наших за півтора року, бачать реальність війни, корупцію, ставлення тощо, та хлопці-гвалтівники - це як паралельні світи. Я не знаю, як вони співіснують. Один гвалтує, а другий, знаючи, що він загине, каже: "А я піду". Мені просто хотілося б, щоб не було таких чуваків як івано-франківські гвалтівники", - сказала Єфросиніна.

Вона переконана, що після війни у всіх захисників виникне запитання - а що далі? Тобто корупцію, скандали та інші вияви "безладу" вони не пробачать.

"Мій Тимур з тонкими пальцями піаніста, людина з трьома вищими економічними освітами, а в минулому людина, яка винайшла неймовірно простий антикорупційний закон і його знесли з посади керівника комісії з фондового ринку цінних паперів, тому що він робив антикорупційні закони. Він уже цього не подарує. Я бачу це в його очах побратимів. Вони не будуть це терпіти. Але якою ціною - я не знаю", - ставить риторичне запитання Єфросиніна.