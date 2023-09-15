Маше Ефросининой в России "дали" 7 лет колонии: звезда отреагировала на абсурд

Украинскую телеведущую Машу Ефросинину заочно приговорили к семи годам в российской колонии "за фейки о ВС России". Она также находится в розыске и в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что известно об "аресте" Маши Ефросининой

Судебное дело в отношении телеведущей о "распространении ложной информации о действиях российской армии по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды или по мотивам ненависти или вражды по отношению к любой социальной группе" было зарегистрировано 20 июня этого года.

Марии в РФ назначено наказание в виде "семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, сети интернет, сроком на три года".

Что об этом думает сама Мария

Реакция знаменитости на этот абсурд не заставила долго себя ждать.

"Снова получаю поздравления от друзей. Снова рефлекторно хочется пошутить над абсолютной дикостью этих заочных приговоров. Хрен бы с ней, с колонией, но московский суд запретил мне мои страницы вести. Что делать, люди?", - написала телеведущая на своей странице в Instagram .





Маша Ефросинина отреагировала на арест в РФ (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она обратилась к своим коллегам из страны-агрессорки, отметив, что она, в отличие от них, "свободна в своих действиях, в своих высказываниях, в своих решениях, в своей стране", а они - нет.

"Я не зарабатываю ни копейки ни за один свой пост с позицией, прикиньте, так бывает! Я не могу вылететь из Киева самолетом уже полтора года, а вы свободно передвигаетесь по миру (пока). Я живу в стране, которую террор вашего диктатора ведет в экономическую и ментальную пропасть! Но я свободнее вас, рабов! И свободнее вашей всей плешивой власти! Она уйдет рано или поздно! Она оставит вас в руинах собственного позора перед всем миром", - эмоционально выразилась звезда.