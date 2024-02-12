Маша Полякова зізналася, скільки заробляє, та назвала найдорожчий подарунок від батьків

Найдорожчий подарунок та кишенькові гроші

Маша розповіла, що вважає найдорожчим подарунком від батьків квартиру. Нині вона вже живе окремо, у цій квартирі. Втім, батьки дівчини поки що не поспішають переписувати нерухомість саме на неї.

"Квартира від бабусі, в якій я зараз живу. Ну, вона ще на мене не записана, але я вірю в один день, перспектива відчувається", - розповіла Маша.

Також вона розповіла, чи дають їй батьки кишенькові гроші. За словами дівчини, вона вже має можливість себе забезпечувати, адже активно веде соцмережі.

"В нас нема такого, щоб мені давали гроші, тому що я працюю. Я блогер, в мене багато зараз реклами, ефіри я веду", - пояснила вона.

Донька Полякової зізналася, скільки заробляє (скріншот)

Скільки заробляє донька Полякової

Спочатку Маша намагалася відповісти на питання про гроші жартом. Вона казала, що їй вдається заробляти так, аби "вистачало на поїздочки в таксі". Але потім усе ж зізналася, що отримує приблизно 100 тисяч гривень на місяць.

Також донька співачці розповіла, що не носить готівку у гаманці, але завжди зберігає 100-доларову купюру. За словами Маші, вона ніколи не витрачає цю купюру, адже тримає її на випадок екстрених ситуацій.