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Маша Полякова призналась, сколько зарабатывает, и назвала самый дорогой подарок от родителей

Сколько зарабатывает Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Полина Иваненко

Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 19-летняя Маша, рассказала, сколько зарабатывает в соцсетях. Как оказалось, девушка получает немалую прибыль, поэтому родители уже не дают ей карманные деньги.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом она рассказала на программе "33 питання", которая вышла на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Самый дорогой подарок и карманные деньги

Маша рассказала, что считает самым дорогим подарком от родителей квартиру. Сейчас он уже живет отдельно, в этой квартире. Впрочем, родители девушки пока не спешат переписывать недвижимость именно на нее.

"Квартира от бабушки, в которой я сейчас живу. Ну, она еще на меня не записана, но я верю в один день, перспектива чувствуется", - рассказала Маша.

Также она рассказала, дают ли ей родители карманные деньги. По словам девушки, она уже имеет возможность себя обеспечивать, ведь активно ведет соцсети.

"У нас нет такого, чтобы мне давали деньги, потому что я работаю. Я блогер, у меня много сейчас рекламы, эфиры я веду", - пояснила она.

Дочь Поляковой призналась, сколько зарабатывает (скриншот)

Сколько зарабатывает дочь Поляковой

Сначала Маша пыталась ответить на вопрос о деньгах шуткой. Она говорила, что ей удается зарабатывать так, чтобы "хватало на поездочки в такси". Но потом все же призналась, что получает около 100 тысяч гривен в месяц.

Также дочь певице рассказала, что не носит наличные деньги в кошельке, но всегда хранит 100-долларовую купюру. По словам Маши, она никогда не тратит купюру, ведь держит ее на случай экстренных ситуаций.

 

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Оля ПоляковаЗвезды шоу-бизнеса