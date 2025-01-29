Маша Кондратенко сказала, як ставиться до того, що її називають "співачкою однієї пісні"

Що думає Маша Кондратенко

На початку повномасштабної російсько-української війни зірка випустила пісню "Ванька-Встанька", і вона відповіла на питання, чи не боялася стати заручницею образу однієї композиції. Виконавиця зізнається, що на той момент не думала про це.

"Просто робила те, що мені подобалось, те, що я вважала потрібним. Мене насправді і досі називають співачкою однієї пісні, але це дуже маленький відсоток людей. Бо багато хто чув інші мої пісні, чув мій перший альбом. Якщо ви ще ні - обов’язково зацініть, Називається "Знайшла свій щоденник". Ви зрозумієте, що я дуже різна", - говорить зірка.

Маша додає, що людина, так само як і її пісні, може бути різною, адже зміна - це нормальний і постійний процес, який призводить до змін у смаках, настроях, обставинах та житті навколо.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Окрім того, селебриті також поділилася цікавими фактами про себе. Вона зауважила, що не є такою, якою її помилково сприймають люди в мережі.

"Я не стерва, якою мене вважають люди в мережі. Я дуже добра. Просто багато такого чую, нібито виглядаю так. Але я дуже добра і мила", - каже Кондратенко.

А ще знаменитість висловилася щодо свого зросту та родимки.

"В мене дуже маленький зріст - 1 метр 57 сантиметрів. Багато хто думає, що я висока. А потім сильно дивуються, коли мене бачать у житті. І ще в мене є родимка на губі, яка передалась мені від прабабусі", - зазначила вона.

До слова, Маша Кондратенко стала фіналісткою Нацвідбору на "Євробачення-2025". Вже 8 лютого разом з іншими конкурсантами вона змагатиметься за можливість представляти нашу країну на міжнародній пісенній сцені.

Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Її конкурсна пісня має назву "No Time to Cry", і це композиція про нормальну ненормальність та ДНК українців.

"Під час написання в мене була така візуальна картинка чітка: маленький будиночок, в якому видніється світло, а навколо повна темрява. І там живе родина, в якої ніби все добре, на перший погляд. Хтось займається своїми справами, є дитинка, яка грається. Але навколо темрява", - розповіла співачка про свій конкурсний трек.