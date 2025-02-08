Маша Кондратенко нарвалася на критику через пісню і номер у Нацвідборі-2025

Одна з фавориток Нацвідбору на Євробачення-2025 Маша Кондратенко, яка бореться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у Базелі з піснею “No Time to Cry", нарвалася на критику і звинувачення в плагіаті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram журналіста-провокатора Віталія Седюка.

Він звернув увагу на те, що у Марії "зовсім не оригінальні пісня і виступ". На його думку, концертний номер співачки це "суміш Loreen і Sia".

Але це не головне, на чому акцентує увагу Седюк. Він обурений тим, що артистка поєднала "етнічні слова пісні з відвертим показом тіла".

"Це зовсім не поєднується", - переконаний Віталій.

Однак найбільше журналіста тригерять слова конкурсної пісні Маші. За його словами, посил пісні “No Time to Cry" - "не українська ментальність".

"Коли Росія бомбить ракетами, а ми "немає часу плакати" - це якось дивно. Сльози роблять з людини особистість (хто не знав)”, - написав він.

Йому не зрозуміло, чому Кондратенко претендує на перше місце у фіналі відбору на Євробачення-2025.

Зазначимо, в інтерв’ю РБК-Україна сама Кондратенко казала, що "No Time to Cry" - це пісня "про нормальну ненормальність". У ній співачка намагається транслювати "те, що відбувається в Україні, але з надією на краще".

"Під час написання в мене була така візуальна картинка чітка: маленький будиночок, в якому видніється світло, а навколо повна темрява. І там живе родина, в якої ніби все добре, на перший погляд. Хтось займається своїми справами, є дитинка, яка грається. Але навколо темрява. І це така паралель на стан кожного українця зараз. Мені дуже хотілося, щоб кожна людина просто це відчула. Коли ми вранці прокидаємось від обстрілів, а потім йдемо на роботу, або на якісь зустрічі - ніби все нормально, але на душі в нас дуже сильний тягар, який нам не дає жити повноцінне й нормальне життя. І все одно в пісні є меседж, що світло перемагає темряву. Це підкреслює саунд, який налаштовує на хвилю боротьби", - коментує трек Маша.

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 в Україні відбудеться 8 лютого. Глядачі зможуть дивитися трансляцію на платформах "Суспільного" з 18:00, а також підтримати своїх фаворитів шляхом голосування.

Серед претендентів на представлення України на Євробаченні-2025 виділяються кілька фаворитів. Букмекери віддають перевагу гурту Ziferblat і Маші Кондратенко. За ними слідують FIINKA, MOLODI та KHAYAT.

Разом з тим букмекери також роблять свої прогнози щодо можливого переможця Євробачення-2025. Станом на зараз, Україна посідає 5 місце з 5% шансів на перемогу, поступаючись Франції, Бельгії, Ізраїлю і Швеції. Останній прогнозують перемогу цього року.