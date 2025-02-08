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Коли і де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025: важлива інформація про початок шоу

Субота 08 лютого 2025 09:15
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Коли і де дивитися Нацвідбір на Євробачення-2025: важлива інформація про початок шоу Нацвідбір на Євробачення-2025 відбудеться сьогодні (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Сьогодні ввечері відбудеться фінал Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2025. За право представити нашу країну боротимуться 10 фіналістів.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, де, коли і як дивитися відбір, по телебаченню онлайн, в інтернеті, а також як проголосувати за вподобаного учасника.

Коли початок Нацвідбору на Євробачення-2025

Трансляція концерту, на якому оберуть представника від України, розпочнеться сьогодні, 8 лютого о 18:30.

А з 18:00 глядачі можуть подивитися передшоу, яке вестиме Анна Тульєва.

Де дивитися Нацвідбір

Подивитися Нацвідбір на Євробачення-2025 можна буде на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", ютуб-каналі "Євробачення Україна", фейсбук-сторінках "Суспільного" та "Євробачення Україна", а також на сайті Євробачення. Трансляцію також можна буде слухати на хвилях офіційного партнера Євробачення - "Радіо Промінь".

Проголосувати за пісню і виконавця, які сподобалися, можна за допомогою застосунку "Дія" та SMS.

Як голосувати у фіналі Нацвідбору в "Дії"

  • відкрийте застосунок "Дія" на своєму смартфоні (якщо у вас його немає, скачайте або ж оновіть)
  • перейдіть у розділ "Сервіси"
  • виберіть вкладку "Опитування"
  • знайдіть опитування "Національний відбір на Євробачення-2025"
  • знайдіть у списку свого фаворита
  • проголосуйте.

Як голосувати у фіналі Нацвідбору на "Євробачення-2025" за допомогою SMS

Надішліть повідомлення на номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядковому номеру учасника. Вартість SMS-повідомлення уточнюйте у свого оператора.

Важливо!!! З одного телефонного номера буде зараховано не більше одного SMS-повідомлення за одного учасника фіналу.

Хто оцінюватиме виступи фіналістів Нацвідбору

До складу журі фіналу, яке було обрано за допомогою глядацького голосування в "Дії", увійшли:

  • відома співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала
  • лідер рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець
  • фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як відомо, музичним продюсером Нацвідбору є Тіна Кароль.

Ведучі Нацвідбору

Ведучими фіналу стали:

  • офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко
  • популярна телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна
  • стендап-комік Василь Байдак.

Крім того, глядачі побачать передшоу Нацвідбору, яке вестиме Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна". Також вона приєднається до ведучих бекстейджу, які цьогоріч з'являться в зірковому грінрумі.

Раніше фіналістка Нацвідбору, співачка Абіє відверто прокоментувала роботу з Тіною Кароль.

Також Маша Кондратенко відповіла, за що вдячна Кароль.

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