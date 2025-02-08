Маша Кондратенко нарвалась на критику из-за песни и номера в Нацотборе-2025

Одна из фавориток Нацотбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко, которая борется за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Базеле с песней "No Time to Cry", нарвалась на критику и обвинения в плагиате.

Он обратил внимание на то, что у Марии "совсем не оригинальные песня и выступление". По его мнению, концертный номер певицы это "смесь Loreen и Sia".

Но это не главное, на чем акцентирует внимание Седюк. Он возмущен тем, что артистка соединила "этнические слова песни с откровенным показом тела".

"Это совсем не сочетается", - убежден Виталий.

Однако больше всего журналиста триггерят слова конкурсной песни Маши. По его словам, посыл песни "No Time to Cry" - "не украинская ментальность".

"Когда Россия бомбит ракетами, а мы "нет времени плакать" - это как-то странно. Слезы делают из человека личность (кто не знал)", - написал он.

Ему не понятно, почему Кондратенко претендует на первое место в финале отбора на Евровидение-2025.

Отметим, в интервью РБК-Украина сама Кондратенко говорила, что "No Time to Cry" - это песня "о нормальной ненормальности". В ней певица пытается транслировать "то, что происходит в Украине, но с надеждой на лучшее".

"Во время написания у меня была такая визуальная картинка четкая: маленький домик, в котором виднеется свет, а вокруг полная темнота. И там живет семья, у которой вроде бы все хорошо, на первый взгляд. Кто-то занимается своими делами, есть ребенок, который играет. Но вокруг темнота. И это такая параллель на состояние каждого украинца сейчас. Мне очень хотелось, чтобы каждый человек просто это почувствовал. Когда мы утром просыпаемся от обстрелов, а потом идем на работу, или на какие-то встречи - будто бы все нормально, но на душе у нас очень сильный груз, который нам не дает жить полноценную и нормальную жизнь. И все равно в песне есть месседж, что свет побеждает тьму. Это подчеркивает саунд, который настраивает на волну борьбы", - комментирует трек Маша.

Напомним, что финал Национального отбора на Евровидение-2025 в Украине состоится 8 февраля. Зрители смогут смотреть трансляцию на платформах "Суспільного" с 18:00, а также поддержать своих фаворитов путем голосования.

Среди претендентов на представление Украины на Евровидении-2025 выделяются несколько фаворитов. Букмекеры отдают предпочтение группе Ziferblat и Маше Кондратенко. За ними следуют FIINKA, MOLODI и KHAYAT.

Вместе с тем букмекеры тоже делают свои прогнозы относительно возможного победителя Евровидения-2025. По состоянию на сейчас, Украина занимает 5 место с 5% шансов на победу, уступая Франции, Бельгии, Израилю и Швеции. Последней прогнозируют победу в этом году.