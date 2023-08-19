"Маш, а що сталося?" Горбунов вперше розповів про конфлікт із Єфросиніною

Відомий український телеведучий і продюсер Юрій Горбунов вперше висловив свою думку про сварку з Машею Єфросиніною. Він радить давній подрузі розповісти й своє бачення ситуації.

Що передувало заяві

Наприкінці липня Єфросиніна опублікувала у своєму Instagram допис, де чітко дала зрозуміти, що вони з Горбуновим більше не друзі.

"Та від**іться ви від мене з тим Горбуновим. Ця людина припинила особисто для мене своє існування ще у 2021 році", - написала телезірка.

Скриншот: Styler

У підписників почали виникати запитання, що сталося між давніми колегами та приятелями.

Що про це думає Горбунов

Юрій вважає, що Машу ніхто нічого не запитував стосовно нього, а вона "вирішила скористатися моментом".

"Але я дуже хотів би, Аліна, щоби ви Машу запросили до себе на розмову, посадили її перед собою та запитали в неї: "Маш, а що сталося тоді у 21-му році, коли Юра для вас перестав існувати?" Нехай вона вам цю історію розкаже. І ви тоді подивитеся, хто правий, а хто - ні", - сказав він.

Горбунов також додав, що Єфросиніна "забула про продовження цієї історії, що всі будуть питати". Саме тому продюсер і хоче почути це від колишньої колеги, "з перших вуст".

Разом із тим сам Горбунов каже, що для нього Маша не зникла.

"Для мене Маша - це Маша. Наш суспільний діяч, телеведуча, яка дуже багато робить для перемоги, яка нікуди не поїхала, яка тут, в Україні. Для мене вона жива, а я для неї - ні. Я знаю, чому, але я хочу, щоб ви почули це з її вуст", - ділиться Горбунов.