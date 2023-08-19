"Маш, а что произошло?" Горбунов впервые рассказал о конфликте с Ефросининой

Известный украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов впервые высказал свое мнение о ссоре с Машей Ефросининой. Он советует давней подруге рассказать о своем видении ситуации.

Что предшествовало заявлению

В конце июля Ефросинина опубликовала в своем Instagram пост, где ясно дала понять, что они с Горбуновым больше не друзья.

"Да от***итесь вы от меня с тем Горбуновым. Этот человек прекратил лично для меня свое существование еще в 2021 году", - написала телезвезда.

Скриншот: Styler

У подписчиков начали возникать вопросы, которые произошли между давними коллегами и приятелями.

Что об этом думает Горбунов

Юрий считает, что Машу никто ничего не спрашивал касательно его, а она "решила воспользоваться моментом".

"Но я очень хотел бы, Алина, чтобы вы Машу пригласили к себе на разговор, посадили ее перед собой и спросили у нее: "Маш, а что произошло тогда в 21-м году, когда Юра для вас перестал существовать?" Пусть она вам эту историю расскажет. И вы тогда посмотрите, кто прав, а кто нет", - сказал он.

Горбунов также добавил, что Ефросинина "забыла о продолжении этой истории, что все будут спрашивать". Именно поэтому продюсер и хочет услышать это от бывшей коллеги, "из первых уст".

Вместе с тем, сам Горбунов говорит, что для него Маша не исчезла.

"Для меня Маша - это Маша. Наш общественный деятель, телеведущая, которая очень много делает для победы, которая никуда не уехала, которая здесь, в Украине. Для меня она жива, а я для нее - нет. Я знаю, почему, но я хочу, чтобы вы услышали это из ее уст", - делится Горбунов.