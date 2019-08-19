MARUV на российском фестивале слилась в страстном поцелуе с женщиной (фото)

Фото: MARUV (РБК-Украина)

MARUV решила шокировать публику не только с помощью костюмов

MARUV - украинская певица, которая активно гастролирует в России и восхищается ее красотой, решила шокировать публику в Монако, куда она поехала, чтобы выступить на российском фестивале. Певица вышла на сцену в латексном костюме, устроила шоу, но не только танцевальное. В конце исполнения песни Анна Корсун (настоящее имя певицы) слилась в страстном поцелуе с одной из танцовщиц своего балета.

Горячие кадры с выступления украинской артистки попали в сеть.

Фото:MARUV в Монако устроила лесбийское шоу (instagram.com/super.ru)

Отметим, что на двух девушках надеты откровенные наряды из красного и черного латекса. После поцелуя певица страстно посмотрела на девушку, держа ее за подбородок.

Как мы ранее сообщали, 9 августа MARUV отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область) и обвинила во всем организаторов, которые ей не предоставили должные условия для качественного выступления.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.