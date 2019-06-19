MARUV разоткровенничалась о жертвах, которые понесла ради карьеры

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV рассказала, чем для нее обернулась популярность

MARUV (Анна Корсун) и ее муж Александр Корсун рассказали, чем артистке приходится жертвовать ради популярности. Об этом скандальная исполнительница сообщила в эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Скандальная певица готовила шоу в Киеве (прошло 14 июня) около четырех месяцев. В результате – переполненный семитысячный зал, откровенные танцы на высоких каблуках и эпатажные костюмы. Интересно, что несмотря на миллионные просмотры клипов, настоящую популярность певица получила после участия в национальном отборе на Евровидение 2019.

"Я действительно это почувствовала. Не могу спокойно ездить в метро и ходить на шопинг – надо шифроваться и одевать какие-то кепки", – поделилась MARUV.

Анна Корсун сама себе автор и постановщик. Во всем ее поддерживает любимый и по совместительству продюсер.

"Мы всегда подходим вместе к концепту костюмов и виджеинга, я частично участвую, но бразды правления больше у Ани", – рассказал муж и продюсер звезды Александр Корсун в эфире канала "Україна".

Ей ничего не страшно. Даже научилась справляться с болью в ногах после танцев на двадцатисантиметровых каблуках.

"Я уже человек-варекозник, но приходится чем-то жертвовать. Поэтому очень важны профилактика и тренировки – от этого становится лучше", – комментирует MARUV.

Ботинки на огромных шпильках - неизменный атрибут образа MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Известный хореограф Влад Яма посетил концерт артистки и, вдохновившись высокими каблуками MARUV, вспомнил свое детство, а также высказал мнение о шоу певицы.

"Честно говоря, я в детстве мамины каблуки надевал, но по-настоящему – не практиковал. А вот насчет шоу – у MARUV очень откровенная хореография, но она стильная, современная и правдивая, а таких больше нет в Украине", – рассказал Влад Яма.

Напомним, ранее MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка.