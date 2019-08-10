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В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкой

STYLERПерсоны    10.08.2019 - 12:36
В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкой
MARUV отменила концерт в Украине (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV отменила концерт в Украине

9 августа MARUV отменила концерт в Белгороде-Днестровском (Одесская область), чем вызвала гнев фанатов. Причину своего поступка артистка объяснила в социальной сети Instagram, опубликовав соответствующий пост.

"Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом со стороны организаторов! Полностью подтверждая, а затем игнорируя все наши условия, организаторы не выполнили ни один пункт технического и бытового райдера, ссылаясь на непреодолимые обстоятельства", - написала MARUV.

В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкойMARUV отменила концерт в Украине (фото: instagram.com/maruvofficial)

Подписчиков данная новость повергла в шок. Украинцы уверены, что в России артистка не позволила бы себе такую вольность:

  • Вы кинули своих поклонников. Люди ждали встречи, заплатив деньги. Многие тяжело работали, чтобы отложить на концерт. В Москве или Киеве вы бы такое себе не позволили. 
  • Если так продолжится, то карьера певицы закончится.

В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкой

MARUV отменила концерт в Украине (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также комментаторы отметили, что певица выставила личный номер организатора, что является наказуемым действием:

  • Не отменяют концерты, когда посетители уже стоят в фан-зоне.
  • Годик пройдет и я уверен, Вы будете согласны на любые условия, чтобы Вас только кто-то взял! Только будут думать еще взять или нет. А выставлять личный номер телефона организатора без его ведома - это уже наказуемо.

В Москве вы бы такое себе не позволили: MARUV оскорбила фанатов своей выходкой

Напомним, что певица показала заметно округлившийся животик.

Ранее сообщалось о том, что MARUV рассказала о жертвах, которые ей пришлось понести ради своей карьеры.

Мы также писали о том, что MARUV оскандалилась из-за Крыма перед концертом в Киеве.

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