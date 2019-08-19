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MARUV на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою (фото)

STYLERПерсони    19.08.2019 - 20:07
MARUV на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою (фото)
Фото: MARUV (РБК-Україна)

MARUV вирішила шокувати публіку не тільки за допомогою костюмів

MARUV - українська співачка, яка активно гастролює в Росії і захоплюється її красою, вирішила шокувати публіку в Монако, куди вона поїхала, щоб виступити на російському фестивалі. Співачка вийшла на сцену в латексному костюмі, влаштувала шоу, але не тільки танцювальне. В кінці виконання пісні Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) злилася в пристрасному поцілунку з однією з танцівниць свого балету.

Гарячі кадри з виступу української артистки потрапили в мережу.

MARUV на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою (фото)MARUV на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою (фото)MARUV на російському фестивалі злилася в пристрасному поцілунку з жінкою (фото)Фото: MARUV в Монако влаштувала лесбійське шоу (instagram.com/super.ru)

Зазначимо, що на двох дівчат надіті відверті вбрання з червоного і чорного латексу. Після поцілунку співачка пристрасно подивилася на дівчину, тримаючи її за підборіддя.

Як ми раніше повідомляли, 9 серпня MARUV скасувала концерт у Білгороді-Дністровському (Одеська область) і звинуватила у всьому організаторів, які їй не надали належні умови для якісного виступу.

Раніше повідомлялося про те, що MARUV розповіла про жертви, які їй довелося зазнати заради своєї кар'єри.

Ми також писали про те, що MARUV оскандалилася через Крим перед концертом у Києві.

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