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MARUV призналась в любви к России: сеть негодует


MARUV была жестко раскритикована пользователями

MARUV, которая поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге, была раскритикована пользователями сети за любовь к России. Соответствующие комментарии посыпались в Instagram под свежими снимками, которые звезда опубликовала на своей странице.

Артистка Анна Корсун, которая отправилась с концертами в Россию, отказавшись ехать на конкурс в Израиль, подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей.

"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you", - лаконично подписала снимок исполнительница.

 

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в России предает родину и жестко раскритиковали ее за подобное предательство. Кроме того, девушка опубликовала снимки с нового клипа Siren Song, в котором ее образ оказался слишком вульгарным и вызывающим:

  • Почему столько вульгарщины в клипах?
  • Наверное, спала и мечтала про Россию. Я с самого начала ей не верила.
  • Она обманула весь народ...
  • Украина хотела Вас отправлять на Евровидение, фанаты не верили, что вы даете концерты в России. Теперь видно, какая вы украинка.
  • Дешевая грязь.

Ранее кислотная MARUV показала новые пикантные фото.

Также мы писали, что буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".

Также сообщалось, что MARUV восхитила фанатов фигурой в нижнем белье (фото).

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