MARUV призналась в любви к России: сеть негодует

MARUV, которая поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге, была раскритикована пользователями сети за любовь к России. Соответствующие комментарии посыпались в Instagram под свежими снимками, которые звезда опубликовала на своей странице.

Артистка Анна Корсун, которая отправилась с концертами в Россию, отказавшись ехать на конкурс в Израиль, подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей.

"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you", - лаконично подписала снимок исполнительница.

Фото: (instagram.com/maruvofficial)

Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в России предает родину и жестко раскритиковали ее за подобное предательство. Кроме того, девушка опубликовала снимки с нового клипа Siren Song, в котором ее образ оказался слишком вульгарным и вызывающим:

Почему столько вульгарщины в клипах?

Наверное, спала и мечтала про Россию. Я с самого начала ей не верила.

Она обманула весь народ...

Украина хотела Вас отправлять на Евровидение, фанаты не верили, что вы даете концерты в России. Теперь видно, какая вы украинка.

Дешевая грязь.

