MARUV призналась в любви к России: сеть негодует

MARUV была жестко раскритикована пользователями
MARUV, которая поцеловала девушку во время концерта в Санкт-Петербурге, была раскритикована пользователями сети за любовь к России. Соответствующие комментарии посыпались в Instagram под свежими снимками, которые звезда опубликовала на своей странице.
Артистка Анна Корсун, которая отправилась с концертами в Россию, отказавшись ехать на конкурс в Израиль, подверглась жесткой критике со стороны украинских пользователей.
"Saint Petersburg it was amazing! I’m in love with you", - лаконично подписала снимок исполнительница.
Фото: (instagram.com/maruvofficial)
Украинцы посчитали, что певица своими выступлениями в России предает родину и жестко раскритиковали ее за подобное предательство. Кроме того, девушка опубликовала снимки с нового клипа Siren Song, в котором ее образ оказался слишком вульгарным и вызывающим:
Ранее кислотная MARUV показала новые пикантные фото.
Также мы писали, что буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".
Также сообщалось, что MARUV восхитила фанатов фигурой в нижнем белье (фото).