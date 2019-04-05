"Отвал башки": MARUV шокировала "кровавым" клипом на песню Siren Song (видео 18+)

Поклонники MARUV в неописуемом восторге
MARUV (Анна Корсун) наконец сделала долгожданный клип на свою песню Siren Song, которая успела стать скандальной. Ведь именно с этой песней украинская исполнительница принимала участие в Нацотборе на Евровидение 2019, выиграла его, а затем отказалась ехать в Тель-Авив.
И вот, поклонники откровенной певицы дождались от нее новую видеоработу. И MARUV оправдала все самые смелые ожидания. Клип - однозначно на 18+.
Откровенные сцены чередуются со стилем "трэш": солистка купается в кровавой ванной, лежит в кровати с девушками - и также все в крови. Откровенные танцы и позы, вызывающие наряды и неоднозначные намеки – все выдержано в скандальной стилистике MARUV .
MARUV - Siren Song
Под видео на youtube-страничке появились сотни комментариев. И кстати, видео было опубликовано сегодня, 5 апреля, и собрало уже более 88 тыс. просмотров!
"Латексная конфетка": MARUV взбудоражила фанов "горячим" фотосетом
MARUV в новом клипе Siren Song
Напомним, ранее MARUV засветилась в мини-сарафане и ботфортах.