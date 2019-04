MARUV зізналася в любові до Росії: мережа обурюється

MARUV, яка поцілувала дівчину під час концерту в Санкт-Петербурзі, була розкритикована користувачами мережі за любов до Росії. Відповідні коментарі посипалися в Instagram під свіжими знімками, які зірка опублікувала на своїй сторінці.

Артистка Анна Корсун, яка вирушила з концертами до Росії, відмовившись їхати на конкурс в Ізраїль, піддалася жорсткій критиці з боку українських користувачів.

"Saint Petersburg it was amazing! I'm in love with you", - лаконічно підписала знімок виконавиця.

Українці зазначили, що співачка своїми виступами в Росії зраджує батьківщину і жорстко розкритикували її за подібну зраду. Крім того, дівчина опублікувала знімки з нового кліпу Siren Song, в якому її образ виявився занадто вульгарним та зухвалим:

Чому стільки вульгарщини у кліпах?

Напевно, спала і мріяла про Росію. Я з самого початку їй не вірила.

Вона обдурила весь народ...

Україна хотіла Вас відправляти на Євробачення, фанати не вірили, що ви даєте концерти в Росії. Тепер видно, яка ви українка.

Дешевий бруд.

