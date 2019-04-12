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Дикая кошка: кислотная MARUV показала новые пикантные фото 18+

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2019 - 12:39
Дикая кошка: кислотная MARUV показала новые пикантные фото 18+
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала "обжигающий" номер

MARUV (Анна Корсун) уже успела сообщи, что ее отдых в Дубае подошел к концу. Полная сил и энергии скандальная украинская исполнительница готова давать концерты. И первым на карте будет… Санкт-Петербург. По сториз на instagram-страничке MARUV становится понятно, что Корсун уже в прибыла в российский город.

Отметим, что до этого Аня со своим герлз-бендом выступила в Москве. При этом певица опубликовала целый фотосет с концерта. И фото однозначно – 18+ 

Так, в характерной для себя манере MARUV показывала весьма откровенный номер, танцуя в облегающих и ультра коротких платьях, а также на экстремально длинных каблуках. Особенно поклонникам творчества Ани Корсун понравилось кислотно-желтое платье. К слову, отметим, что в новом сезоне весна-лето 2019 приветствуется возвращение к стилю 80-х. Это джинсы-варенки, кожаные курточки с заклепками, начесы и конечно же, кислотные оттенки. Безусловно, чтобы подражать стилю MARUV нужно иметь смелость. Но тренд ясен!

Дикая кошка: кислотная MARUV показала новые пикантные фото 18+

Кислотная MARUV

MARUV

Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Безусловно, певицу засыпали комментариями: как восхищенными, так и осудительными. Ведь несмотря на общественное недовольство, Корсун все равно отправилась в Россию с концертами:

  • Выступление шикарное, как и ты!
  • У Питера все впереди, а в Москве уже все прошло. Хочу еще!
  • Тигрица, дикая кошка!
  • Эх, с таким творчеством точно бы Евровидение покорила. Жаль конечно.
  • Как тебе на страшно на таких каблучищах?! Я бы уже раз десять споткнулась, подвернула ногу... А ты еще и танцуешь)
  • Очень красиво и стильно, молодцы, так держать!
  • Всегда красивая, всегда эффектная…
  • Реально нереальная!
 

Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что в этом году участие Украины в Евровидении 2019 завершилось скандалом. Ведь MARUV после своей победы отказалась участвовать в конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве. Певица обосновала это решение неприемлемыми условиями со стороны организаторов конкурса с украинской стороны. В частности одно из условий требовало, чтобы MARUV отказалась от своих концертов в России, которые уже были расписаны наперед на момент ее победы в Нацотборе. Анна Корсун отказалась выполнять все эти требования.

Буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.

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