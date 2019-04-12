Дикая кошка: кислотная MARUV показала новые пикантные фото 18+

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица показала "обжигающий" номер

MARUV (Анна Корсун) уже успела сообщи, что ее отдых в Дубае подошел к концу. Полная сил и энергии скандальная украинская исполнительница готова давать концерты. И первым на карте будет… Санкт-Петербург. По сториз на instagram-страничке MARUV становится понятно, что Корсун уже в прибыла в российский город.

Отметим, что до этого Аня со своим герлз-бендом выступила в Москве. При этом певица опубликовала целый фотосет с концерта. И фото однозначно – 18+

Так, в характерной для себя манере MARUV показывала весьма откровенный номер, танцуя в облегающих и ультра коротких платьях, а также на экстремально длинных каблуках. Особенно поклонникам творчества Ани Корсун понравилось кислотно-желтое платье. К слову, отметим, что в новом сезоне весна-лето 2019 приветствуется возвращение к стилю 80-х. Это джинсы-варенки, кожаные курточки с заклепками, начесы и конечно же, кислотные оттенки. Безусловно, чтобы подражать стилю MARUV нужно иметь смелость. Но тренд ясен!

Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Безусловно, певицу засыпали комментариями: как восхищенными, так и осудительными. Ведь несмотря на общественное недовольство, Корсун все равно отправилась в Россию с концертами:

Выступление шикарное, как и ты!

У Питера все впереди, а в Москве уже все прошло. Хочу еще!

Тигрица, дикая кошка!

Эх, с таким творчеством точно бы Евровидение покорила. Жаль конечно.

Как тебе на страшно на таких каблучищах?! Я бы уже раз десять споткнулась, подвернула ногу... А ты еще и танцуешь)

Очень красиво и стильно, молодцы, так держать!

Всегда красивая, всегда эффектная…

Реально нереальная!

Кислотная MARUV на выступлении в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что в этом году участие Украины в Евровидении 2019 завершилось скандалом. Ведь MARUV после своей победы отказалась участвовать в конкурсе, который пройдет в Тель-Авиве. Певица обосновала это решение неприемлемыми условиями со стороны организаторов конкурса с украинской стороны. В частности одно из условий требовало, чтобы MARUV отказалась от своих концертов в России, которые уже были расписаны наперед на момент ее победы в Нацотборе. Анна Корсун отказалась выполнять все эти требования.

Буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.