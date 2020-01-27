MARUV ограбили в Киеве: новые подробности инцидента

MARUV ограбили в Киеве еще 11 января, но полиции удалось найти и задержать злоумышленника, который это сделал. Преступником оказался гражданин другого государства.

У популярной украинской певицы MARUV злоумышленник вытащил из машины черную сумку с документами, в которой также находились личные вещи, деньги и драгоценности.

Полиция провела обыск у злоумышленника (фото: npu.gov.ua)

Ограбление произошло в центре столицы на улице Богдана Хмельницкого, 42. Чтобы добраться до вещей мужчине пришлось разбить стекло авто певицы.

Полиция провела обыск у злоумышленника (фото: npu.gov.ua)

В полиции сообщили, что преступником оказался мужчина 1979 года рождения. При проведении обыска по месту жительства мужчины полиция изъяла вещественные доказательства преступления.

Полиция провела обыск у злоумышленника (фото: npu.gov.ua)

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что MARUV не первый раз становиться жертвой мошенников. Артистка не раз жаловалась на то, что из ее багажа при перелетах на самолетах МАУ пропадают ценные вещи.

Позже авиакомпания МАУ прокомментировала обвинения певицы в свой адрес, и пообещали компенсировать утраченные вещи.

Ранее 27-летняя MARUV резко высказалась о материнстве и рассказала о том, как она познакомилась с мужем.